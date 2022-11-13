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https://sputnikarabic.ae/20221113/إسرائيل-تعلن-إحباط-عملية-تهريب-شحنة-مخدرات-من-مصر-صورة-1070110208.html
إسرائيل تعلن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات من مصر... صورة
إسرائيل تعلن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات من مصر... صورة
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه أحبط عملية تهريب مخدرات من داخل الأراضي المصرية تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليون شيكل (حوالي 350 ألف دولار). 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T07:32+0000
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وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن قواته رصدت ليلا، عددا من المشتبه بهم حاولوا تهريب مخدرات من مصر إلى إسرائيل.وأكد أن "القوات الإسرائيلية تمكنت من إحباط محاولة التهريب".ووفقا للبيان، تم تسليم المضبوطات إلى شرطة إسرائيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الأردنية والمصرية تجاه أراضيها.(1 دولار= 3.42 شيكل إسرائيلي)
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

إسرائيل تعلن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات من مصر... صورة

07:32 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 07:33 GMT 13.11.2022)
© AFP 2022 / Jack Guezالجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / Jack Guez
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه أحبط عملية تهريب مخدرات من داخل الأراضي المصرية تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليون شيكل (حوالي 350 ألف دولار).
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن قواته رصدت ليلا، عددا من المشتبه بهم حاولوا تهريب مخدرات من مصر إلى إسرائيل.
وأكد أن "القوات الإسرائيلية تمكنت من إحباط محاولة التهريب".
وأوضح البيان أنه تم ضبط حوالى 30 كيلوغراما من المخدرات تقدر بحوالي 1.2 مليون شيكل (حوالي 350 ألف دولار).
ووفقا للبيان، تم تسليم المضبوطات إلى شرطة إسرائيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الأردنية والمصرية تجاه أراضيها.
(1 دولار= 3.42 شيكل إسرائيلي)
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