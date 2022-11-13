إسرائيل تعلن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات من مصر... صورة
07:32 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 07:33 GMT 13.11.2022)
© AFP 2022 / Jack Guezالجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات
© AFP 2022 / Jack Guez
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه أحبط عملية تهريب مخدرات من داخل الأراضي المصرية تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليون شيكل (حوالي 350 ألف دولار).
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن قواته رصدت ليلا، عددا من المشتبه بهم حاولوا تهريب مخدرات من مصر إلى إسرائيل.
رصدت قوات جيش الدفاع، ليلًا، مشتبهًا بهم حاولوا تهريب مخدرات من #مصر إلى #إسرائيل. القوة التي وصلت المكان أحبطت محاولة التهريب، ضابطةً كيسًا فيه حوالى 30 كيلوغرامًا من المخدرات تقدر بحوالي 1.2 مليون شاقل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2022
ُسلمت المضبوطات إلى شرطة إسرائيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة pic.twitter.com/4YFY31mYPS
وأكد أن "القوات الإسرائيلية تمكنت من إحباط محاولة التهريب".
وأوضح البيان أنه تم ضبط حوالى 30 كيلوغراما من المخدرات تقدر بحوالي 1.2 مليون شيكل (حوالي 350 ألف دولار).
ووفقا للبيان، تم تسليم المضبوطات إلى شرطة إسرائيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الأردنية والمصرية تجاه أراضيها.
(1 دولار= 3.42 شيكل إسرائيلي)