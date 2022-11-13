https://sputnikarabic.ae/20221113/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1070130402.html

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا

أعلنت حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا، ليل الأحد، حيث شملت مناطق، بولتافا، دنيبروبيتروفسك، خاركوف، نيكولاييف، أوديسا، تشيركاسي، وكيروفوغراد في... 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T22:43+0000

2022-11-13T22:43+0000

2022-11-13T22:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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جاء ذلك وفقا لبيانات خريطة التحذير من الغارات الجوية عبر الإنترنت، الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".

https://sputnikarabic.ae/20221113/كبير-مفاوضي-أوكرانيا-يقول-إن-المفاوضات-مع-روسيا-ربما-تبدأ-منتصف-عام-2023-1070108658.html

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