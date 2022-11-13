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إيران تهاجم ماكرون بعد اجتماعه بشخصيات معارضة لها
إيران تهاجم ماكرون بعد اجتماعه بشخصيات معارضة لها
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمجموعة ناشطين إيرانيين، وصفها بـ"المعادية" لطهران. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T08:21+0000
2022-11-13T08:21+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن كنعاني، قوله إن اللقاء يشكل خرقا صارخا لالتزامات فرنسا الدولية في مكافحة الإرهاب والعنف.وأضاف كنعاني أن "فقدان رئيس دولة تدعي الحرية، ولقاءه مع شخصية منبوذة، سعت خلال الشهور الاخيرة لبث الكراهية والعنف والإرهاب بشكل واضح في إيران وكذلك ضد البعثات والدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج ، يدعو إلى الدهشة".واعتبر كنعاني أن ما نقل عن ماكرون عن دعمه لما يسمونه "بالثورة المزعومة" هو مدعاة "للأسف والخجل".وأشار إلى أن "مثل هذه الخطوات المناوئة لايران ستطبع دون شك في ذاكرة الشعب الايراني الذي هو على معرفة جيدة بالسياسات الانتقائية والمناوئة لحقوق الانسان لبعض القادة الأوروبيين".وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن ماكرون عقد لقاءات مع مجموعات معارضة للنظام، ووصفه الاحتجاجات في إيران "بالثورة".يذكر أن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، قد صرح قبل أيام، بأن إيران اعتقلت قبل أعمال الشغب ضباطا في استخبارات دول أجنبية بينها فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20221007/فرنسا-تدعو-رعاياها-إلى-مغادرة-إيران-في-أسرع-وقت-ممكن-1068755237.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تهاجم ماكرون بعد اجتماعه بشخصيات معارضة لها

08:21 GMT 13.11.2022
© LUDOVIC MARINماكرون رئيس فرنسا
ماكرون رئيس فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© LUDOVIC MARIN
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انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمجموعة ناشطين إيرانيين، وصفها بـ"المعادية" لطهران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن كنعاني، قوله إن اللقاء يشكل خرقا صارخا لالتزامات فرنسا الدولية في مكافحة الإرهاب والعنف.
وأضاف كنعاني أن "فقدان رئيس دولة تدعي الحرية، ولقاءه مع شخصية منبوذة، سعت خلال الشهور الاخيرة لبث الكراهية والعنف والإرهاب بشكل واضح في إيران وكذلك ضد البعثات والدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج ، يدعو إلى الدهشة".
واعتبر كنعاني أن ما نقل عن ماكرون عن دعمه لما يسمونه "بالثورة المزعومة" هو مدعاة "للأسف والخجل".
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وأشار إلى أن "مثل هذه الخطوات المناوئة لايران ستطبع دون شك في ذاكرة الشعب الايراني الذي هو على معرفة جيدة بالسياسات الانتقائية والمناوئة لحقوق الانسان لبعض القادة الأوروبيين".
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن ماكرون عقد لقاءات مع مجموعات معارضة للنظام، ووصفه الاحتجاجات في إيران "بالثورة".
يذكر أن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، قد صرح قبل أيام، بأن إيران اعتقلت قبل أعمال الشغب ضباطا في استخبارات دول أجنبية بينها فرنسا.
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