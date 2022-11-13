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إيران... حريق في مصنع كيماويات يسفر عن إصابة 15 شخصا
إيران... حريق في مصنع كيماويات يسفر عن إصابة 15 شخصا
اندلع حريق في مصنع لزيت المحركات في بلدة مباركه بمحافظة أصفهان وسط إيران، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T15:56+0000
2022-11-13T15:56+0000
إيران
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وبحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أبلغ عن الحريق في الساعة 10 صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.نشرت فرق الإطفاء على الفور في مكان الحادث. وذكرت وكالة الأنباء أن جميع خزانات المصنع كانت مليئة بالمواد الكيماوية عندما اندلع الحريق.في وقت لاحق من اليوم، قالت وكالة "نادي المراسلين الشباب" إن 15 شخصا على الأقل أصيبوا بالتسمم بالدخان أثناء الحريق، ونقل خمسة منهم إلى المستشفى.ونقلت "تسنيم" عن مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة أصفهان، قوله إن حريق الشركة المتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية، قد تم احتواؤه بالكامل وإخماده بعد جهود استمرت 4 ساعات.
https://sputnikarabic.ae/20221113/انفجار-في-اسطنبول-يوقع-11-جريحا-1070118040.html
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إيران, أخبار إيران, العالم

إيران... حريق في مصنع كيماويات يسفر عن إصابة 15 شخصا

15:56 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
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اندلع حريق في مصنع لزيت المحركات في بلدة مباركه بمحافظة أصفهان وسط إيران، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل.
وبحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أبلغ عن الحريق في الساعة 10 صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.
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نشرت فرق الإطفاء على الفور في مكان الحادث. وذكرت وكالة الأنباء أن جميع خزانات المصنع كانت مليئة بالمواد الكيماوية عندما اندلع الحريق.
في وقت لاحق من اليوم، قالت وكالة "نادي المراسلين الشباب" إن 15 شخصا على الأقل أصيبوا بالتسمم بالدخان أثناء الحريق، ونقل خمسة منهم إلى المستشفى.
ونقلت "تسنيم" عن مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة أصفهان، قوله إن حريق الشركة المتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية، قد تم احتواؤه بالكامل وإخماده بعد جهود استمرت 4 ساعات.
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