https://sputnikarabic.ae/20221113/ارتفاع-الصادرات-التركية-إلى-ليبيا-بنسبة-3-عن-العام-الماضي-1070124969.html
ارتفاع الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 3% عن العام الماضي
ارتفاع الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 3% عن العام الماضي
أفاد تقرير صادر عن مجلس المصدرين الأتراك بأن صادرات تركيا إلى ليبيا ارتفعت خلال العشرة شهور الأخيرة بنحو 3%. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T16:52+0000
2022-11-13T16:52+0000
2022-11-13T16:52+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى كارانفيل، قوله بأن "التقارب في العلاقات السياسية والاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وتركيا سيكون لها دور مهم في علاقاتهما التجارية والاستثمارية.وأعرب كارانفيل عن أمله في أن يكون لهذه الاتفاقيات انعكاسات إيجابية قريبا، كما أن هناك إمكانات أكبر لزيادة الصادرات التركية إلى ليبيا.يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة كان قد وقع، في أكتوبر/ تشرين الأول، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اتفاقيتين عسكريتين للتعاون بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان، أن الطرفين عقدا مباحثات بمقر وزارة الدفاع بإسطنبول، وحضر من الجانب الليبي الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.وتشهد ليبيا انقساما بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان. كما أن الحالة الأمنية غير مستقرة في ظل ما تشهده بعض المناطق خاصة العاصمة طرابلس من اشتباكات بين مجموعات مسلحة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
ارتفاع الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 3% عن العام الماضي
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أفاد تقرير صادر عن مجلس المصدرين الأتراك بأن صادرات تركيا إلى ليبيا ارتفعت خلال العشرة شهور الأخيرة بنحو 3%.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية
عن رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى كارانفيل، قوله بأن "التقارب في العلاقات السياسية والاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وتركيا سيكون لها دور مهم في علاقاتهما التجارية والاستثمارية.
وأعرب كارانفيل عن أمله في أن يكون لهذه الاتفاقيات انعكاسات إيجابية قريبا، كما أن هناك إمكانات أكبر لزيادة الصادرات التركية إلى ليبيا.
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة كان قد وقع، في أكتوبر/ تشرين الأول، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اتفاقيتين عسكريتين للتعاون بين البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان، أن الطرفين عقدا مباحثات بمقر وزارة الدفاع بإسطنبول، وحضر من الجانب الليبي الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.
وتشهد ليبيا
انقساما بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان. كما أن الحالة الأمنية غير مستقرة في ظل ما تشهده بعض المناطق خاصة العاصمة طرابلس من اشتباكات بين مجموعات مسلحة.