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https://sputnikarabic.ae/20221113/الإعلان-عن-مشروع-مصري-إماراتي-جديد-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-1070113209.html
الإعلان عن مشروع مصري إماراتي جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر
الإعلان عن مشروع مصري إماراتي جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر
أعلن هشام الجمل مدير عام شركة "إنفينتي إنيرجي" المصرية، اليوم الأحد، عن مشروع مصري إماراتي جديد بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T11:07+0000
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وقال الجمل في تصريحات متلفزة، إن المشروع سيكون من تنفيذ تحالف مصري إماراتي يضم "مصدر" الإماراتية وشركات تابعة و"حسن علام" المصرية.وأضاف أن المشروع الجديد سيكون بطاقة 2 غيغاواط وباستثمارات تتجاوز ملياري دولار.وأوضح الجمل أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الطاقة التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وتأتي الاتفاقية الجديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بعد أسبوع من توقيع اتفاقية لمشروع جديد لطاقة الرياح في جنوب مصر بطاقة 10 غيغاواط باستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار. وتم التوقيع عليها على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.وتسعى مصر لتنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق هدفها المتمثل في ضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
https://sputnikarabic.ae/20221109/محطة-إنتاج-الهيدروجين-الأخضر-فوائد-اقتصادية-وسياسية-تعود-على-مصر-1069995135.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإعلان عن مشروع مصري إماراتي جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر

11:07 GMT 13.11.2022
© Depositphotos.com / Aa-wطاقة الهيدروجين
طاقة الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© Depositphotos.com / Aa-w
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أعلن هشام الجمل مدير عام شركة "إنفينتي إنيرجي" المصرية، اليوم الأحد، عن مشروع مصري إماراتي جديد بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال الجمل في تصريحات متلفزة، إن المشروع سيكون من تنفيذ تحالف مصري إماراتي يضم "مصدر" الإماراتية وشركات تابعة و"حسن علام" المصرية.
وكشف أن الشركات تستعد لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة الأربعاء المقبل مع الحكومة المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن المشروع الجديد سيكون بطاقة 2 غيغاواط وباستثمارات تتجاوز ملياري دولار.
وأوضح الجمل أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع الطاقة التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
صورة تظهر عملاً فنياً في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، في مصر 7 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر... فوائد اقتصادية وسياسية تعود على مصر
9 نوفمبر, 18:20 GMT
وتأتي الاتفاقية الجديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بعد أسبوع من توقيع اتفاقية لمشروع جديد لطاقة الرياح في جنوب مصر بطاقة 10 غيغاواط باستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار.
وتم التوقيع عليها على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.
وتسعى مصر لتنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق هدفها المتمثل في ضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
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