https://sputnikarabic.ae/20221113/البرلمان-الأردني-ينتخب-أحمد-الصفدي-رئيسا-له-1070124855.html
البرلمان الأردني ينتخب أحمد الصفدي رئيسا له
البرلمان الأردني ينتخب أحمد الصفدي رئيسا له
انتخب مجلس النواب (البرلمان) الأردني، اليوم الأحد، النائب أحمد الصفدي رئيسا له بأغلبية الأصوات، خلفا لعبد الكريم الدغمي. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T16:48+0000
2022-11-13T16:48+0000
2022-11-13T16:48+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577929_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_ba6cfe7c40b7bfdc92b8d9fdcd1ea29b.jpg
وحصل الصفدي على 104 أصوات من أصل 130 بمجلس النواب (حضر التصويت 128 منهم)، مقابل 13 صوتا لمنافسه النائب فراس السواعير العجارمة، وتم إلغاء 11 ورقة انتخابية، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، افتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الدورة البرلمانية العادية الثانية للمجلس التاسع العشر.وتشكل المجلس من الفائزين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، ويتم انتخاب أعضائه كل 4 سنوات.والصفدي هو نائب عن حزب الميثاق الوطني الذي تأسس مؤخرا، ويضم نخبة من الوزراء السابقين وتسعة من أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان ويجري تعيين الأعضاء والرئيس من قبل الملك مباشرة) ونحو 39 عضوا في البرلمان.يشار إلى أنه قد تعاقب على رئاسة مجلس النواب الأردني الحالي الذي تنتهي مدته دستورياً في 2024 كل من عبد المنعم العودات، الذي لم يترشح للموقع مجددا، وعبد الكريم الدغمي، الذي أعلن انسحابه مؤخرا من الترشح مجددا للمنصب.
https://sputnikarabic.ae/20221113/ملك-الأردن-في-خطاب-العرش-للجيش-العربي-والأجهزة-الأمنية-أنتم-الأصدق-قولا-والأخلص-فعلا-1070114370.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1048577929_163:0:2800:1978_1920x0_80_0_0_bad4a2a5c3afcdc4705cf79e4686c15d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
البرلمان الأردني ينتخب أحمد الصفدي رئيسا له
تابعنا عبر
انتخب مجلس النواب (البرلمان) الأردني، اليوم الأحد، النائب أحمد الصفدي رئيسا له بأغلبية الأصوات، خلفا لعبد الكريم الدغمي.
وحصل الصفدي على 104 أصوات من أصل 130 بمجلس النواب (حضر التصويت 128 منهم)، مقابل 13 صوتا لمنافسه النائب فراس السواعير العجارمة، وتم إلغاء 11 ورقة انتخابية، بحسب وكالة
"عمون" الأردنية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، افتتح العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني الدورة البرلمانية العادية الثانية للمجلس التاسع العشر.
وتشكل المجلس من الفائزين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، ويتم انتخاب أعضائه كل 4 سنوات.
والصفدي هو نائب عن حزب الميثاق الوطني الذي تأسس مؤخرا، ويضم نخبة من الوزراء السابقين وتسعة من أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان ويجري تعيين الأعضاء والرئيس من قبل الملك مباشرة) ونحو 39 عضوا في البرلمان.
يشار إلى أنه قد تعاقب على رئاسة مجلس النواب الأردني الحالي الذي تنتهي مدته دستورياً في 2024 كل من عبد المنعم العودات، الذي لم يترشح للموقع مجددا، وعبد الكريم الدغمي، الذي أعلن انسحابه مؤخرا من الترشح مجددا للمنصب.