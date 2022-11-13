https://sputnikarabic.ae/20221113/الجمارك-الكويتية-تحظر-دخول-الأغذية-القادمة-من-لبنان-والعراق-وسوريا-1070129511.html

الجمارك الكويتية تحظر دخول الأغذية القادمة من لبنان والعراق وسوريا

الجمارك الكويتية تحظر دخول الأغذية القادمة من لبنان والعراق وسوريا

أعلنت الجمارك الكويتية، اليوم الأحد، حظر حمل الأغذية الطازجة والمجمدة القادمة من لبنان والعراق وسوريا. 13.11.2022, سبوتنيك عربي

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الكويت

العالم العربي

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ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مدير إدارة الشحن الجوي في الإدارة العامة للجمارك، مطلق العنزي، تأكيده على "ضرورة التزام المسافرين القادمين إلى الكويت من لبنان والعراق وسوريا بعدم اصطحاب أي مواد غذائية معهم".وشدد العنزي على أنه يدخل في الحظر كذلك الأغذية الطازجة المجمدة والحلويات والمكسرات، لافتا إلى أن الجمارك تصادر تلك المواد الغذائية مهما كانت كميتها.وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن: حتى الآن لم يثبت أن المزروعات في لبنان ملوثة بالكوليرا.ففي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" قال الحاج حسن إنه "يجب توصيف الحالة كما هي، لا شك أن إصابات الكوليرا تزداد يوما بعد يوم، ونحن نتفاعل مع هذا الأمر بشكل متسارع، شكلنا لجان في المناطق وفي المركزية، المديرية العامة في بيروت، وأيضا لدينا لجنة خاصة بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة ونواكب عن كثب".وأكد حسن أنه "حتى الآن لم يثبت أن المزروعات في لبنان ملوثة، نحن عاكفون وشكلنا لجان في المناطق التي أعلنت وزارة الصحة أنها الأكثر تضررا، أتحدث عن عكار ومنطقة البقاع الشمالي والأوسط، حتى يصار إلى أخذ عينات عشوائية من خلال لجنة مؤلفة من محافظي المناطق ووزارتي الصحة والزراعة بالإضافة إلى البلديات والصليب الأحمر"، مشيرا إلى أن "العينات للحشائش فقط، وفيما لو ثبت أنها مصابة سيصار إلى وضع آلية للتلف وإذا لم تكن مصابة تبقى الأمور على ما هي عليه".

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