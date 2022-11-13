الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية... فيديو
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajud. Jiradat
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال 5 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ووصفهم بالمطلوبين أمنيا.
وأوضح بيان للجيش أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية "خمسة مطلوبين أمنيين" في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وصادرت أسلحة غير قانونية.
#كاسر_الأمواج— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2022
*قوات الأمن تعتقل الليلة الماضية خمسة مطلوبين أمنيين في مناطق مختلفة من يهودا والسامرة وتصادر أسلحة غير قانونية
في قرية حوسان اعتقلت القوات أربعة مطلوبين.
في قرية الظاهرية اعتقلت القوات مطلوبًا أمنيًا أخر وصادرت بندقيتيْن غير قانونيتيْن من نوع كارلوا و M-16 pic.twitter.com/o6h8zVSoix
وأشار البيان إلى أن القوات اعتقلت 4 أشخاص في قرية حوسان وشخصا آخر في قرية الظاهرين، كما صادرت "بندقيتين غير قانونيتين من نوع كارلوا و(إم-16)".
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال اعتقلت أمس 5 مواطنين من القدس وجنين، وأخطرت بوقف بناء منزل جنوب بيت لحم، كما استهدفت مراكب الصيادين في غزة، وذلك على مدار اليوم الماضي".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في وقت سابق خلال كلمته أمام قادة الدول العربية في الجزائر، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستعيد النظر في مجمل علاقاتها مع إسرائيل، متهما الأخيرة بمواصلة انتهاك حقوق الفلسطينيين.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال اعتقلت أمس 5 مواطنين من القدس وجنين، وأخطرت بوقف بناء منزل جنوب بيت لحم، كما استهدفت مراكب الصيادين في غزة، وذلك على مدار اليوم الماضي".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في وقت سابق خلال كلمته أمام قادة الدول العربية في الجزائر، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستعيد النظر في مجمل علاقاتها مع إسرائيل، متهما الأخيرة بمواصلة انتهاك حقوق الفلسطينيين.
9 نوفمبر, 16:55 GMT
ودعا عباس خلال كلمته إلى تشكيل لجنتين وزاريتين عربيتين للتحرك على المستوى الدولي، لدعم دولة فلسطين سياسيا وقانونيا.
وحث الرئيس الفلسطيني قادة الدول العربية على بذل كل جهد مستطاع وضروري لإنجاح مؤتمر القدس الذي يعقد مطلع العام المقبل في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
ودانت الرئاسة الفلسطينية، في مناسبات سابقة، ما أسمته "سياسة الإعدامات الميدانية" التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، محذرة من أن استمرار هذه السياسة، سوف يفجر الأوضاع في المنطقة.
وحث الرئيس الفلسطيني قادة الدول العربية على بذل كل جهد مستطاع وضروري لإنجاح مؤتمر القدس الذي يعقد مطلع العام المقبل في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
ودانت الرئاسة الفلسطينية، في مناسبات سابقة، ما أسمته "سياسة الإعدامات الميدانية" التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، محذرة من أن استمرار هذه السياسة، سوف يفجر الأوضاع في المنطقة.