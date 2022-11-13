https://sputnikarabic.ae/20221113/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-5-فلسطينيين-في-الضفة-الغربية-فيديو-1070109828.html

الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية... فيديو

الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية... فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال 5 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ووصفهم بالمطلوبين أمنيا. 13.11.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضح بيان للجيش أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية "خمسة مطلوبين أمنيين" في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وصادرت أسلحة غير قانونية.وأشار البيان إلى أن القوات اعتقلت 4 أشخاص في قرية حوسان وشخصا آخر في قرية الظاهرين، كما صادرت "بندقيتين غير قانونيتين من نوع كارلوا و(إم-16)".من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال اعتقلت أمس 5 مواطنين من القدس وجنين، وأخطرت بوقف بناء منزل جنوب بيت لحم، كما استهدفت مراكب الصيادين في غزة، وذلك على مدار اليوم الماضي".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في وقت سابق خلال كلمته أمام قادة الدول العربية في الجزائر، أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستعيد النظر في مجمل علاقاتها مع إسرائيل، متهما الأخيرة بمواصلة انتهاك حقوق الفلسطينيين.ودعا عباس خلال كلمته إلى تشكيل لجنتين وزاريتين عربيتين للتحرك على المستوى الدولي، لدعم دولة فلسطين سياسيا وقانونيا.وحث الرئيس الفلسطيني قادة الدول العربية على بذل كل جهد مستطاع وضروري لإنجاح مؤتمر القدس الذي يعقد مطلع العام المقبل في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.ودانت الرئاسة الفلسطينية، في مناسبات سابقة، ما أسمته "سياسة الإعدامات الميدانية" التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، محذرة من أن استمرار هذه السياسة، سوف يفجر الأوضاع في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20221109/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيا-شمالي-الضفة-بدعوى-محاولته-التسلل-1069993372.html

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