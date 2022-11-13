https://sputnikarabic.ae/20221113/الخارجية-الفرنسية-تهدد-إيطاليا-بعواقب-على-خلفية-أزمة-لجوء-1070108406.html
الخارجية الفرنسية تهدد إيطاليا بعواقب على خلفية أزمة لجوء
الخارجية الفرنسية تهدد إيطاليا بعواقب على خلفية أزمة لجوء
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أن روما ستواجه عواقب في حال لم تغير موقفها، جاء ذلك على خلفية رفض إيطاليا قبول سفينة لاجئين. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T05:05+0000
2022-11-13T05:05+0000
2022-11-13T05:05+0000
العالم
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وقالت كولونا في مقابلة مع صحيفة "باريسيين": "سيكون هناك عواقب في حال أصرت إيطاليا في هذا المجال من طرفنا أوقفنا آلية نقل اللاجئين من إيطاليا وزدنا الرقابة على الحدود الفرنسية الإيطالية. يجب تذكير روما بالتزامها بإظهار الإنسانية".وأشارت المسؤولة إلى "خيبة أمل قوية جدا" فيما يتعلق بقرار إيطاليا. وفقاً لها، روما لا تحترم القانون الدولي والقانون البحري.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخارجية الفرنسية تهدد إيطاليا بعواقب على خلفية أزمة لجوء
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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أن روما ستواجه عواقب في حال لم تغير موقفها، جاء ذلك على خلفية رفض إيطاليا قبول سفينة لاجئين.
وقالت كولونا في مقابلة
مع صحيفة "باريسيين": "سيكون هناك عواقب في حال أصرت إيطاليا في هذا المجال من طرفنا أوقفنا آلية نقل اللاجئين من إيطاليا وزدنا الرقابة على الحدود الفرنسية الإيطالية. يجب تذكير روما بالتزامها بإظهار الإنسانية".
وأشارت المسؤولة إلى "خيبة أمل قوية جدا" فيما يتعلق بقرار إيطاليا. وفقاً لها، روما لا تحترم القانون الدولي والقانون البحري.