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الخارجية الفرنسية تهدد إيطاليا بعواقب على خلفية أزمة لجوء
الخارجية الفرنسية تهدد إيطاليا بعواقب على خلفية أزمة لجوء
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أن روما ستواجه عواقب في حال لم تغير موقفها، جاء ذلك على خلفية رفض إيطاليا قبول سفينة لاجئين. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت كولونا في مقابلة مع صحيفة "باريسيين": "سيكون هناك عواقب في حال أصرت إيطاليا في هذا المجال من طرفنا أوقفنا آلية نقل اللاجئين من إيطاليا وزدنا الرقابة على الحدود الفرنسية الإيطالية. يجب تذكير روما بالتزامها بإظهار الإنسانية".وأشارت المسؤولة إلى "خيبة أمل قوية جدا" فيما يتعلق بقرار إيطاليا. وفقاً لها، روما لا تحترم القانون الدولي والقانون البحري.
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العالم

الخارجية الفرنسية تهدد إيطاليا بعواقب على خلفية أزمة لجوء

05:05 GMT 13.11.2022
© Fotolia / Kovalenkovpetrمبنى وزارة الخارجية الفرنسية
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© Fotolia / Kovalenkovpetr
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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أن روما ستواجه عواقب في حال لم تغير موقفها، جاء ذلك على خلفية رفض إيطاليا قبول سفينة لاجئين.
وقالت كولونا في مقابلة مع صحيفة "باريسيين": "سيكون هناك عواقب في حال أصرت إيطاليا في هذا المجال من طرفنا أوقفنا آلية نقل اللاجئين من إيطاليا وزدنا الرقابة على الحدود الفرنسية الإيطالية. يجب تذكير روما بالتزامها بإظهار الإنسانية".

وأشارت المسؤولة إلى "خيبة أمل قوية جدا" فيما يتعلق بقرار إيطاليا. وفقاً لها، روما لا تحترم القانون الدولي والقانون البحري.
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