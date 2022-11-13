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https://sputnikarabic.ae/20221113/الدفاع-التايوانية-تعلن-عن-تحليق-36-طائرة-عسكرية-صينية-قرب-الجزيرة-1070110364.html
الدفاع التايوانية تعلن عن تحليق 36 طائرة عسكرية صينية قرب الجزيرة
الدفاع التايوانية تعلن عن تحليق 36 طائرة عسكرية صينية قرب الجزيرة
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، أن الجيش الصيني أطلق 36 من الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بالقرب من جزيرة تايوان. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T07:38+0000
2022-11-13T07:38+0000
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وأضافت الوزارة في بيانها أن 10 طائرات حلقت أمس السبت فوق خط الوسط في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي الصيني.وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطائرات هي 6 طائرات من طراز "شنيانغ جيه-11"، و4 طائرات من طراز "جيه-16"، وفقا لـ "RT".وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في وقت سابق، أن الجيش التايواني سجل نشاطا لـ63 طائرة و4 سفن عسكرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من الجزيرة.وتصاعدت حدة الأوضاع بشأن تايوان، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع أغسطس/ آب الماضي.وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، معتبرة هذه الخطوة دعما أمريكيا لانفصال الجزيرة عن البر الرئيسي للبلاد. وأجرت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق، ردا على هذه الخطوة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20221108/رئيسة-تايوان-تحذر-من-خطر-حقيقي-لغزو-الصين-لبلادها-1069965399.html
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العالم, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الدفاع التايوانية تعلن عن تحليق 36 طائرة عسكرية صينية قرب الجزيرة

07:38 GMT 13.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guanطائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، أن الجيش الصيني أطلق 36 من الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بالقرب من جزيرة تايوان.
وأضافت الوزارة في بيانها أن 10 طائرات حلقت أمس السبت فوق خط الوسط في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي الصيني.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطائرات هي 6 طائرات من طراز "شنيانغ جيه-11"، و4 طائرات من طراز "جيه-16"، وفقا لـ "RT".
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في وقت سابق، أن الجيش التايواني سجل نشاطا لـ63 طائرة و4 سفن عسكرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من الجزيرة.
وتصاعدت حدة الأوضاع بشأن تايوان، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع أغسطس/ آب الماضي.
رئيسة تايوان تساي إينج - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
رئيسة تايوان تحذر من "خطر حقيقي" لغزو الصين لبلادها
8 نوفمبر, 22:51 GMT
وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، معتبرة هذه الخطوة دعما أمريكيا لانفصال الجزيرة عن البر الرئيسي للبلاد. وأجرت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق، ردا على هذه الخطوة الأمريكية.
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