https://sputnikarabic.ae/20221113/الديمقراطيون-يسيطرون-على-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-بعد-الفوز-بمقعد-نيفادا-1070108028.html
الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي بعد الفوز بمقعد نيفادا
الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي بعد الفوز بمقعد نيفادا
احتفظ الحزب الديمقراطي الأمريكي، بالسيطرة على مجلس الشيوخ، بعد فوز السيناتور الديمقراطية، كاثرين كورتيز ماستو، بإعادة انتخابها في نيفادا، وفقا لتقديرات شبكة... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T03:18+0000
2022-11-13T03:18+0000
2022-11-13T03:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الشيوخ الأمريكي
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وكتبت كاثرين كورتيز على تويتر، "شكرا لك نيفادا!".وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز"، حصلت كاثرين كورتيز ماستو على 48.7% من الأصوات في نيفادا، بينما حصل منافسها الجمهوري آدم لاكسالت على 48.2%.يوم الجمعة، أظهرت توقعات شبكتي "إن بي سي نيوز" و"فوكس نيوز" أن فوز السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بإعادة انتخابه في أريزونا، متغلبا على منافسه الجمهوري بليك ماسترز.والآن بعد تغلب الديمقراطيين وضمانهم النصر في كل من نيفادا وأريزونا، فإن لديهم 50 مقعدا ويملكون الأغلبية في مجلس الشيوخ، وستحدد جولة الإعادة في جورجيا في 6 ديسمبر/كانون الأول الهامش الذي يملكه الديمقراطيون في المجلس، إذا فاز الجمهوريون فسيصبح الحزبان متعادلان مرة أخرى، وسيصبح صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس هو الفيصل في مجلس الشيوخ.
https://sputnikarabic.ae/20221112/الديمقراطيون-يفوزون-بالمقعد-الـ49-في-مجلس-الشيوخ-1070080941.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس الشيوخ الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس الشيوخ الأمريكي
الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي بعد الفوز بمقعد نيفادا
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احتفظ الحزب الديمقراطي الأمريكي، بالسيطرة على مجلس الشيوخ، بعد فوز السيناتور الديمقراطية، كاثرين كورتيز ماستو، بإعادة انتخابها في نيفادا، وفقا لتقديرات شبكة "إن بي سي نيوز".
وكتبت كاثرين كورتيز على تويتر، "شكرا لك نيفادا!"
.
وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز"، حصلت كاثرين كورتيز ماستو على 48.7% من الأصوات في نيفادا، بينما حصل منافسها الجمهوري آدم لاكسالت على 48.2%.
يوم الجمعة، أظهرت توقعات شبكتي "إن بي سي نيوز" و"فوكس نيوز" أن فوز السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بإعادة انتخابه في أريزونا، متغلبا على منافسه الجمهوري بليك ماسترز.
والآن بعد تغلب الديمقراطيين وضمانهم النصر في كل من نيفادا وأريزونا، فإن لديهم 50 مقعدا ويملكون الأغلبية في مجلس الشيوخ، وستحدد جولة الإعادة في جورجيا في 6 ديسمبر/كانون الأول الهامش الذي يملكه الديمقراطيون في المجلس، إذا فاز الجمهوريون فسيصبح الحزبان متعادلان مرة أخرى، وسيصبح صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس هو الفيصل في مجلس الشيوخ.