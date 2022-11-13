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https://sputnikarabic.ae/20221113/السفارة-الروسية-لدى-كوريا-الشمالية-تنفي-الأنباء-المزعومة-بشأن-قيام-بيونغ-يانغ-بمساعدة-الجيش-الروسي-1070115180.html
السفارة الروسية لدى كوريا الشمالية تنفي الأنباء المزعومة بشأن قيام بيونغ يانغ بمساعدة الجيش الروسي
السفارة الروسية لدى كوريا الشمالية تنفي الأنباء المزعومة بشأن قيام بيونغ يانغ بمساعدة الجيش الروسي
أصدرت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بيانا نفت فيه الأخبار والأنباء المزعومة بشأن قيام بيونغ يانغ بإنتاج ألبسة شتوية للقوات المسلحة الروسية. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T11:59+0000
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ونشرت البعثة الدبلوماسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) وجاء فيها "روسيا لا تشتري ولا تعتزم شراء أي ذخيرة عسكرية أو ألبسة عسكرية أو أشياء أخرى من كوريا الديمقراطية".وأضافت السفارة أن الأنباء المزيفة التي نشرتها وسائل إعلام لا صحة لها ومفبركة بشكل محترف.
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العالم
العالم

السفارة الروسية لدى كوريا الشمالية تنفي الأنباء المزعومة بشأن قيام بيونغ يانغ بمساعدة الجيش الروسي

11:59 GMT 13.11.2022
© AP Photo / Jon Chol Jinارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
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أصدرت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بيانا نفت فيه الأخبار والأنباء المزعومة بشأن قيام بيونغ يانغ بإنتاج ألبسة شتوية للقوات المسلحة الروسية.
ونشرت البعثة الدبلوماسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) وجاء فيها "روسيا لا تشتري ولا تعتزم شراء أي ذخيرة عسكرية أو ألبسة عسكرية أو أشياء أخرى من كوريا الديمقراطية".
وأضافت السفارة أن الأنباء المزيفة التي نشرتها وسائل إعلام لا صحة لها ومفبركة بشكل محترف.
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