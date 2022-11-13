https://sputnikarabic.ae/20221113/السفارة-الروسية-لدى-كوريا-الشمالية-تنفي-الأنباء-المزعومة-بشأن-قيام-بيونغ-يانغ-بمساعدة-الجيش-الروسي-1070115180.html
السفارة الروسية لدى كوريا الشمالية تنفي الأنباء المزعومة بشأن قيام بيونغ يانغ بمساعدة الجيش الروسي
السفارة الروسية لدى كوريا الشمالية تنفي الأنباء المزعومة بشأن قيام بيونغ يانغ بمساعدة الجيش الروسي
أصدرت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بيانا نفت فيه الأخبار والأنباء المزعومة بشأن قيام بيونغ يانغ بإنتاج ألبسة شتوية للقوات المسلحة الروسية. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T11:59+0000
2022-11-13T11:59+0000
2022-11-13T11:59+0000
العالم
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ونشرت البعثة الدبلوماسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) وجاء فيها "روسيا لا تشتري ولا تعتزم شراء أي ذخيرة عسكرية أو ألبسة عسكرية أو أشياء أخرى من كوريا الديمقراطية".وأضافت السفارة أن الأنباء المزيفة التي نشرتها وسائل إعلام لا صحة لها ومفبركة بشكل محترف.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفارة الروسية لدى كوريا الشمالية تنفي الأنباء المزعومة بشأن قيام بيونغ يانغ بمساعدة الجيش الروسي
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أصدرت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بيانا نفت فيه الأخبار والأنباء المزعومة بشأن قيام بيونغ يانغ بإنتاج ألبسة شتوية للقوات المسلحة الروسية.
ونشرت البعثة الدبلوماسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) وجاء فيها "روسيا لا تشتري ولا تعتزم شراء أي ذخيرة عسكرية أو ألبسة عسكرية أو أشياء أخرى من كوريا الديمقراطية".
وأضافت السفارة أن الأنباء المزيفة التي نشرتها وسائل إعلام لا صحة لها ومفبركة بشكل محترف.