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https://sputnikarabic.ae/20221113/السلطات-الفنزويلية-تدين-الابتزاز-السياسي-من-طرف-الاتحاد-الأوروبي-1070107769.html
السلطات الفنزويلية تدين الابتزاز السياسي من طرف الاتحاد الأوروبي
السلطات الفنزويلية تدين الابتزاز السياسي من طرف الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، أن البلد تدين قرار الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات ضدها ومواطنيها، وسمتها بالابتزاز السياسي. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T02:59+0000
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مكسيكو، 12 نوفمبر – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "التدابير القسرية الانفرادية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي عمدا بشكل غير قانوني، تضر وتنتهك حقوق الشعب الفنزويلي".وأضاف، عواقب هذه التدابير غير المباشرة تنطوي على تقييد الوصول إلى الغذاء والأدوية والضروريات والآلات وقطع الغيار والمعدات اللازمة لضمان الحقوق الأساسية وضمان التطور الطبيعي لمجتمعنا".هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق، عن تمديد القيود ضد المسؤولين في إدارة نيكولاس مادورو، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
https://sputnikarabic.ae/20221108/فنزويلا-وكولومبيا-تستأنفان-الرحلات-الجوية-بعد-انقطاع-دام-عامين-1069929651.html
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السلطات الفنزويلية تدين الابتزاز السياسي من طرف الاتحاد الأوروبي

02:59 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، أن البلد تدين قرار الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات ضدها ومواطنيها، وسمتها بالابتزاز السياسي.
مكسيكو، 12 نوفمبر – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "التدابير القسرية الانفرادية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي عمدا بشكل غير قانوني، تضر وتنتهك حقوق الشعب الفنزويلي".
وأضاف، عواقب هذه التدابير غير المباشرة تنطوي على تقييد الوصول إلى الغذاء والأدوية والضروريات والآلات وقطع الغيار والمعدات اللازمة لضمان الحقوق الأساسية وضمان التطور الطبيعي لمجتمعنا".
طائرة تابعة لشركة توربيال بعد رحلة من فنزويلا إلى كولومبيا، الاثنين، 7 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
فنزويلا وكولومبيا تستأنفان الرحلات الجوية بعد انقطاع دام عامين
8 نوفمبر, 05:21 GMT
هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق، عن تمديد القيود ضد المسؤولين في إدارة نيكولاس مادورو، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
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