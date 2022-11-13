https://sputnikarabic.ae/20221113/السودان-المحكمة-تستجيب-لطلب-المتهم-الأول-في-مقتل-عميد-شرطة-1070121259.html
السودان... المحكمة تستجيب لطلب المتهم الأول في مقتل عميد شرطة
السودان... المحكمة تستجيب لطلب المتهم الأول في مقتل عميد شرطة
استجابت محكمة سودانية لطلب المتهم الأول في قضية مقتل عميد الشرطة، علي بريمة، حيث أمرت بوضع المتهمين جميعا في زنزانة واحدة. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T15:10+0000
2022-11-13T15:10+0000
2022-11-13T15:10+0000
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وقال موقع "الانتباهة" إنه فيما يتعلق بطلب المتهم الأول محمد آدم "توباك"، بسوء معاملته في الاعتقال، وجهت المحكمة إدارة السجون بوضع المتهمين جميعا في زنزانة واحدة، كما سمحت المحكمة لأطراف القضية بتصوير تقرير الكشف الطبي للمتهمين.في السياق ذاته، رفعت المحكمة جلسة القضية المقررة اليوم لعدم حضور أولياء الدم ومحاميهم، لعدم إعلانهم من شرطة المحاكم.يشار إلى أن مقتل العميد علي بريمة، كان قد اغتيل أثناء مشاركته في تأمين احتجاجات تم تنظيمها قرب القصر الرئاسي في يناير/ كانون الثاني الماضي.ووجه قاضي المحكمة العامة زهير بابكر عبد الرازق، بإعلان أولياء الدم ومحاميهم وإعلان الشاكي والمتحري الثاني في القضية لحضور جلسة الأحد القادم الموافق العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.يذكر أن بريمة كان قد تعرض لطعنات قاتله بسكين في ساعد اليد اليسرى وأخرى نافذة بالظهر، تسببت في نزيف حاد أدى لوفاته أثناء إسعافه فيما يتهم في اغتياله خمسه من المتظاهرين هم محمد آدم "توباك"، محمد الفاتح ترهاقا، احمد الفاتح "الننه"، مصعب الشريف والدكتورة زينب الأمين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
السودان... المحكمة تستجيب لطلب المتهم الأول في مقتل عميد شرطة
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استجابت محكمة سودانية لطلب المتهم الأول في قضية مقتل عميد الشرطة، علي بريمة، حيث أمرت بوضع المتهمين جميعا في زنزانة واحدة.
وقال موقع
"الانتباهة" إنه فيما يتعلق بطلب المتهم الأول محمد آدم "توباك"، بسوء معاملته في الاعتقال، وجهت المحكمة إدارة السجون بوضع المتهمين جميعا في زنزانة واحدة، كما سمحت المحكمة لأطراف القضية بتصوير تقرير الكشف الطبي للمتهمين.
في السياق ذاته، رفعت المحكمة جلسة القضية المقررة اليوم لعدم حضور أولياء الدم ومحاميهم، لعدم إعلانهم من شرطة المحاكم.
يشار إلى أن مقتل العميد علي بريمة، كان قد اغتيل أثناء مشاركته في تأمين احتجاجات تم تنظيمها قرب القصر الرئاسي في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ووجه قاضي المحكمة العامة زهير بابكر عبد الرازق، بإعلان أولياء الدم ومحاميهم وإعلان الشاكي والمتحري الثاني في القضية لحضور جلسة الأحد القادم الموافق العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
يذكر أن بريمة كان قد تعرض لطعنات قاتله بسكين في ساعد اليد اليسرى وأخرى نافذة بالظهر، تسببت في نزيف حاد أدى لوفاته أثناء إسعافه فيما يتهم في اغتياله خمسه من المتظاهرين هم محمد آدم "توباك"، محمد الفاتح ترهاقا، احمد الفاتح "الننه"، مصعب الشريف والدكتورة زينب الأمين.