https://sputnikarabic.ae/20221113/الشابي-لـسبوتنيك-فيلم-أشكال-يمزج-بين-الواقع-والخيال-ويطرح-تساؤلات-مهمة-1070115263.html

الشابي لـ"سبوتنيك": فيلم "أشكال" يمزج بين الواقع والخيال ويطرح تساؤلات مهمة

الشابي لـ"سبوتنيك": فيلم "أشكال" يمزج بين الواقع والخيال ويطرح تساؤلات مهمة

قال المخرج التونسي يوسف الشابي، إن تجربته الروائية الأولى "أشكال" تمزج بين الواقع والخيال في تونس. 13.11.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضح أن عرض فيلمه "أشكال" في مهرجان الفيلم الدولي بمراكش يعد محطة مميزة بعد عرضه في مهرجان كان السينمائي الدولي.وأضاف الشابي في مقابلة مع "سبوتنيك" أنه حاول من خلال الفيلم إلقاء الضوء على أحد القضايا الملحة والتغيرات التي أحدثها الواقع السياسي الجديد، والتغيرات التي طرأت داخل المجتمع التونسي خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ العام 2011، من خلال رمزية مهمة من أحد أحياة قرطاج القديمة. وأشار الشابي إلى أن التجربة هي الأولى له في الأعمال الروائية السينمائية الطويلة بمفرده، بعد تجارب مشتركة عمل فيها سابقا، ومنها أعمال وثائقية وقصيرة.وأكد أنه ترك مساحة للممثل للتعبير عن شخصية الدور الذي يقوم به في العمل، وأن حركة الكاميرا خلال العمل لم تفرض بعض الأعباء على الممثلين.ولفت الشابي إلى أن الفيلم يطرح تساؤلات عدة ولا يقتصر على تحديد واقع بعينه رغم أنه يلامس ما عاشته تونس خلال الفترة الماضية. مشيرا إلى أن المشاهد العربي دائما ما يربط بين الأعمال السينمائية والواقع في حين أن السينما يميزها عنصر الخيال الذي لا يجب أن يتحجم بالواقع.وعن الإنتاج في تونس، قال الشابي، إن بعض التغيرات قد تحدث على الأعمال الفنية نتيجة اعتماد معظم الأعمال التونسية على الإنتاج من الخارج.ويمزج الفيلم بين عناصر التحقيق البوليسي والخيال ويسلط الفيلم، خلال 92 دقيقة، الضوء على الشرطية، فاطمة، التي لعبت دورها فاطمة أوصيفي، وبطل (محمد حسين قريع)، اللذين يكتشفان جثة متفحمة في موقع بناء غير مكتمل في أحد مباني "حدائق قرطاج".وبينما تستأنف الأشغال في مواقع البناء تدريجيا، بدأت فاطمة وبطل البحث في هذه الحالة الغامضة، لكن هذه الحادثة لا تبدو وحيدة حيث حدثت حالة مماثلة قبل أن يتمكنا من كشف ملابسات الحالة الأولى.

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