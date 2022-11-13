https://sputnikarabic.ae/20221113/الصين-تكشف-عن-سلاح-ليزر-يستهدف-الطائرات-المسيرة-على-ارتفاع-منخفض-صور-1070111143.html
الصين تكشف عن سلاح ليزر يستهدف الطائرات المسيرة على ارتفاع منخفض... صور
الصين تكشف عن سلاح ليزر يستهدف الطائرات المسيرة على ارتفاع منخفض... صور
أزاحت الصين، أمس السبت، في معرضها الجوي للعام الحالي، الستار عن سلاح ليزر جديد يستهدف الطائرات دون طيار، والذي يتميز بإطلاق ضربات فعالة على أهداف منخفضة... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T08:30+0000
2022-11-13T08:30+0000
2022-11-13T08:30+0000
الصين
رصد عسكري
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وسلاح الليزر الصيني "LW-30" الذي يتم تثبيته على المركبات، قادر على إسقاط الطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاع كيلومتر واحد، وبسرعات تبلغ حوالي 200 كيلومتر في الساعة، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وتم الكشف عن سلاح الليزر في معرض الصين الجوي 2022 من جانب مجموعة "سانجيانغ" الفضائية الصينية، التابعة لشركة الصين لعلوم وصناعة الفضاء، إحدى أكبر الشركات المصنعة للصواريخ في الصين.وقال المتحدث باسم مجموعة "سانجيانغ" الفضائية، تشن تشاويانغ: "إن نظام سلاح الدفاع بالليزر "LW-30" لديه قدرة إنتاجية تبلغ 30 كيلو وات، ويخرج الليزر من علبة نظام التعقب ويطلق النار ويصيب الهدف بشكل مباشر ويسقطه".وأضاف عن نظام الدفاع بالليزر "LW-30" أنه "يستهدف بشكل أساسي الطائرات دون طيار المنخفضة والصغيرة والبطيئة، وله تأثير دفاعي جيد للغاية".وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن نظام سلاح الدفاع بالليزر "LW-30" يستخدم بشكل أساسي للدفاع الجوي الميداني الحرج، مع قدرته على القتل القاسي ضد الأهداف النموذجية، مثل الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى القدرة على القتل القاسي والناعم ضد معدات الكشف والتوجيه الكهروضوئية .وبالمقارنة مع معدات الدفاع الجوي الأخرى، فإن سلاح الليزر الصيني يتمتع بكفاءة عالية في الضربة، وقدرة هجومية متعددة الأهداف، تمكنه من الإطلاق عدة مرات في وقت قصير مع دقة ضربة عالية، وتشغيل قوي ومستدام.
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الصين, رصد عسكري
الصين تكشف عن سلاح ليزر يستهدف الطائرات المسيرة على ارتفاع منخفض... صور
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أزاحت الصين، أمس السبت، في معرضها الجوي للعام الحالي، الستار عن سلاح ليزر جديد يستهدف الطائرات دون طيار، والذي يتميز بإطلاق ضربات فعالة على أهداف منخفضة وبطيئة وصغيرة.
وسلاح الليزر الصيني "LW-30" الذي يتم تثبيته على المركبات، قادر على إسقاط الطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاع كيلومتر واحد، وبسرعات تبلغ حوالي 200 كيلومتر في الساعة، وفقا لصحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية.
وتم الكشف عن سلاح الليزر في معرض الصين الجوي 2022 من جانب مجموعة "سانجيانغ" الفضائية الصينية، التابعة لشركة الصين لعلوم وصناعة الفضاء، إحدى أكبر الشركات المصنعة للصواريخ في الصين.
وقال المتحدث باسم مجموعة "سانجيانغ" الفضائية، تشن تشاويانغ: "إن نظام سلاح الدفاع بالليزر "LW-30" لديه قدرة إنتاجية تبلغ 30 كيلو وات، ويخرج الليزر من علبة نظام التعقب ويطلق النار ويصيب الهدف بشكل مباشر ويسقطه".
وأضاف عن نظام الدفاع بالليزر "LW-30" أنه "يستهدف بشكل أساسي الطائرات دون طيار المنخفضة والصغيرة والبطيئة، وله تأثير دفاعي جيد للغاية".
وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن نظام سلاح الدفاع بالليزر "LW-30" يستخدم بشكل أساسي للدفاع الجوي الميداني الحرج، مع قدرته على القتل القاسي ضد الأهداف النموذجية، مثل الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى القدرة على القتل القاسي والناعم ضد معدات الكشف والتوجيه الكهروضوئية .
وبالمقارنة مع معدات الدفاع الجوي الأخرى، فإن سلاح الليزر الصيني يتمتع بكفاءة عالية في الضربة، وقدرة هجومية متعددة الأهداف، تمكنه من الإطلاق عدة مرات في وقت قصير مع دقة ضربة عالية، وتشغيل قوي ومستدام.