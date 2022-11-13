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https://sputnikarabic.ae/20221113/القضاء-الإيراني-يحكم-بإعدام-شخص-وسجن-خمسة-آخرين-بتهمة-الإخلال-بالأمن-والنظام-العام-1070126695.html
القضاء الإيراني يحكم بإعدام شخص وسجن خمسة آخرين بتهمة الإخلال بالأمن والنظام العام
القضاء الإيراني يحكم بإعدام شخص وسجن خمسة آخرين بتهمة الإخلال بالأمن والنظام العام
قضت المحكمة الثورية بالعاصمة الإيرانية طهران على شخص بالإعدام وبالسجن لمدد تتراوح من 5 إلى 10 سنوات على خمسة أشخاص آخرين بتهمة الإخلال بالأمن والنظام العام،... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T17:53+0000
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طهران - سبوتنيك. وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، "حُكم على شخص في طهران أضرم النار في مركز حكومي بالإعدام بتهمة الإخلال بالأمن والنظام العام والمجتمع".وأشار بيان القضاء، إلى أن "جميع القرارات الصادرة أولية ويمكن استئنافها أمام محكمة الاستئناف في العاصمة طهران".وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة شابة تدعى مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
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العالم

القضاء الإيراني يحكم بإعدام شخص وسجن خمسة آخرين بتهمة الإخلال بالأمن والنظام العام

17:53 GMT 13.11.2022
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انتشار فيروس كورونا في مدينة طهران، إيران فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
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قضت المحكمة الثورية بالعاصمة الإيرانية طهران على شخص بالإعدام وبالسجن لمدد تتراوح من 5 إلى 10 سنوات على خمسة أشخاص آخرين بتهمة الإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها إيران.
طهران - سبوتنيك. وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، "حُكم على شخص في طهران أضرم النار في مركز حكومي بالإعدام بتهمة الإخلال بالأمن والنظام العام والمجتمع".

وأضافت، "حُكم على 5 متهمين في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد بالسجن من 5 إلى 10 سنوات بتهم، التجمع غير المشروع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي".

وأشار بيان القضاء، إلى أن "جميع القرارات الصادرة أولية ويمكن استئنافها أمام محكمة الاستئناف في العاصمة طهران".
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وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة شابة تدعى مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
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