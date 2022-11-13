https://sputnikarabic.ae/20221113/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-نوفايا-كاخوفكا-ومحطة-كاخوفسكايا-الطاقة-الكهرومائية-1070110799.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا ومحطة كاخوفسكايا الطاقة الكهرومائية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا ومحطة كاخوفسكايا الطاقة الكهرومائية
قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفايا كاخوفكا في خيرسون، إن القوات الأوكرانية شنت طوال مساء يوم السبت وطوال ليل اليوم الأحد هجمات صاروخية ومدفعية على... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T08:11+0000
2022-11-13T08:11+0000
2022-11-13T08:11+0000
روسيا
القوات المسلحة الأوكرانية
قصف صاروخي
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وأضاف ليونتييف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "دمر القصف فندقا ومباني سكنية وألحق أضرارا بخطوط الكهرباء".وتابع ليونتييف: "تم تنفيذ ضربات صاروخية ومدفعية في جميع أنحاء المدينة، وليس فقط في محطة الطاقة الكهرومائية، هناك دمار طال مباني سكنية، وفندق، ومباني بلدية، وشبكات".كما أعلن ليونتيف، عن مقتل شخصين وجرح ثلاثة على الأقل جميعهم مدنيون نتيجة القصف الأوكراني يوم أمس السبت على مدينة نوفا كاخوفكا في خيرسون.وقال ليونتيف، أمس السبت، إن القوات الأوكرانية قصفت المناطق الوسطى من نوفا كاخوفكا، والتي من المقرر إجلاء حوالي 200 شخص منها.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، إعادة انتشار أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، مشيرة إلى إخلاء الضفة اليمنى للنهر من المعدات العسكرية كافة.
https://sputnikarabic.ae/20221112/مقتل-مدني-وإصابة-3-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-على-منطقة-نوفا-كاخوفكا-في-خيرسون-1070096386.html
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روسيا, القوات المسلحة الأوكرانية, قصف صاروخي
روسيا, القوات المسلحة الأوكرانية, قصف صاروخي
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا ومحطة كاخوفسكايا الطاقة الكهرومائية
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قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفايا كاخوفكا في خيرسون، إن القوات الأوكرانية شنت طوال مساء يوم السبت وطوال ليل اليوم الأحد هجمات صاروخية ومدفعية على مدينة نوفايا كاخوفكا ومحطة كاخوفسكايا الطاقة الكهرومائية.
وأضاف ليونتييف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "دمر القصف فندقا ومباني سكنية وألحق أضرارا بخطوط الكهرباء".
وتابع ليونتييف: "تم تنفيذ ضربات صاروخية ومدفعية في جميع أنحاء المدينة، وليس فقط في محطة الطاقة الكهرومائية
، هناك دمار طال مباني سكنية، وفندق، ومباني بلدية، وشبكات".
كما أعلن ليونتيف، عن مقتل شخصين وجرح ثلاثة على الأقل جميعهم مدنيون نتيجة القصف الأوكراني يوم أمس السبت على مدينة نوفا كاخوفكا في خيرسون.
وقال ليونتيف، أمس السبت، إن القوات الأوكرانية قصفت المناطق الوسطى من نوفا كاخوفكا، والتي من المقرر إجلاء حوالي 200 شخص منها.
وتواصل القوات الأوكرانية
قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، إعادة انتشار أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، مشيرة إلى إخلاء الضفة اليمنى للنهر من المعدات العسكرية كافة.