https://sputnikarabic.ae/20221113/المقاتلات-الروسية-تسقط-هليكوبتر-أوكرانية-من-طراز-مي--8-في-الجو--1070114134.html
المقاتلات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
المقاتلات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
أعلنت الدفاع الروسية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن الطيران العملياتي والتكتيكي التابع لقوات الفضاء الروسية أسقط في الجو طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T11:28+0000
2022-11-13T11:28+0000
2022-11-13T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقط الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الفضاء الروسية في قرية بيسشانوي بمنطقة دنيبروبتروفسك في الجو، طائرة هليكوبتر من طراز "مي -8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".بالإضافة إلى ذلك، دمر الجيش الروسي محطة رادار أمريكية ورادارا لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" تابع للجيش الأوكراني.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي 13 قذيفة من قذائف "هيمارس" و"ألدر" أوكرانية، بالإضافة إلى 6 طائرات دون طيار. وجاء في بيان الدفاع الروسية:بالإضافة إلى ذلك، دمر الدفاع الجوي الروسي 6 طائرات دون طيار أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعة خاركوف خلال النهار.واستهدفت القوات الروسية 62 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار واستهدفت أيضا القوى العاملة والمعدات العسكرية في 183 منطقة بالطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية.
https://sputnikarabic.ae/20221113/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-في-لوغانسك-وتحيد-70-مسلحا-1070113782.html
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روسيا
المقاتلات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
11:28 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 13.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت الدفاع الروسية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن الطيران العملياتي والتكتيكي التابع لقوات الفضاء الروسية أسقط في الجو طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان
: "أسقط الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الفضاء الروسية في قرية بيسشانوي بمنطقة دنيبروبتروفسك في الجو، طائرة هليكوبتر من طراز "مي -8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، دمر الجيش الروسي محطة رادار أمريكية ورادارا لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" تابع للجيش الأوكراني.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطة الرادار لبطارية مضادة للطائرات أمريكية الصنع (تي بي كيو-50). وفي منطقة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادار نظام الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات إس-300".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي 13 قذيفة من قذائف "هيمارس" و"ألدر" أوكرانية، بالإضافة إلى 6 طائرات دون طيار. وجاء في بيان الدفاع الروسية:
"تم اعتراض 13 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 10 صواريخ هيمارس في مناطق تشابلينكا بمقاطعة خيرسون، وجيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى 3 صواريخ ألدر في مناطق ستاخانوف بجمهورية لوغانسك الشعبية وتشابلينكا بمقاطعة خيرسون".
بالإضافة إلى ذلك، دمر الدفاع الجوي الروسي 6 طائرات دون طيار أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعة خاركوف خلال النهار.
واستهدفت القوات الروسية 62 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار واستهدفت أيضا القوى العاملة والمعدات العسكرية في 183 منطقة بالطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية.