عربي
المقاتلات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221113/المقاتلات-الروسية-تسقط-هليكوبتر-أوكرانية-من-طراز-مي--8-في-الجو--1070114134.html
المقاتلات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
المقاتلات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
أعلنت الدفاع الروسية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن الطيران العملياتي والتكتيكي التابع لقوات الفضاء الروسية أسقط في الجو طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T11:28+0000
2022-11-13T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061212217_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_3847b123f6b96a93ae6f2e1d2ae236f3.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقط الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الفضاء الروسية في قرية بيسشانوي بمنطقة دنيبروبتروفسك في الجو، طائرة هليكوبتر من طراز "مي -8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".بالإضافة إلى ذلك، دمر الجيش الروسي محطة رادار أمريكية ورادارا لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" تابع للجيش الأوكراني.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي 13 قذيفة من قذائف "هيمارس" و"ألدر" أوكرانية، بالإضافة إلى 6 طائرات دون طيار. وجاء في بيان الدفاع الروسية:بالإضافة إلى ذلك، دمر الدفاع الجوي الروسي 6 طائرات دون طيار أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعة خاركوف خلال النهار.واستهدفت القوات الروسية 62 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار واستهدفت أيضا القوى العاملة والمعدات العسكرية في 183 منطقة بالطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية.
https://sputnikarabic.ae/20221113/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-في-لوغانسك-وتحيد-70-مسلحا-1070113782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061212217_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_560c32f7876beab38c9570f4696b26ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

المقاتلات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"

11:28 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 13.11.2022)
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورحطام طائرة "إيل-76" التابعة لسلاح الجو الأوكراني
حطام طائرة إيل-76 التابعة لسلاح الجو الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© Sputnik . Валерий Мельников
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الدفاع الروسية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن الطيران العملياتي والتكتيكي التابع لقوات الفضاء الروسية أسقط في الجو طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقط الطيران العملياتي والتكتيكي لقوات الفضاء الروسية في قرية بيسشانوي بمنطقة دنيبروبتروفسك في الجو، طائرة هليكوبتر من طراز "مي -8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، دمر الجيش الروسي محطة رادار أمريكية ورادارا لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" تابع للجيش الأوكراني.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطة الرادار لبطارية مضادة للطائرات أمريكية الصنع (تي بي كيو-50). وفي منطقة نوفوترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادار نظام الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات إس-300".

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي 13 قذيفة من قذائف "هيمارس" و"ألدر" أوكرانية، بالإضافة إلى 6 طائرات دون طيار. وجاء في بيان الدفاع الروسية:
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد 240 مسلحا أوكرانيا وعشرات المرتزقة الأجانب بعمليات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
11:14 GMT

"تم اعتراض 13 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 10 صواريخ هيمارس في مناطق تشابلينكا بمقاطعة خيرسون، وجيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى 3 صواريخ ألدر في مناطق ستاخانوف بجمهورية لوغانسك الشعبية وتشابلينكا بمقاطعة خيرسون".

بالإضافة إلى ذلك، دمر الدفاع الجوي الروسي 6 طائرات دون طيار أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعة خاركوف خلال النهار.
واستهدفت القوات الروسية 62 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار واستهدفت أيضا القوى العاملة والمعدات العسكرية في 183 منطقة بالطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала