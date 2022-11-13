https://sputnikarabic.ae/20221113/انفجار-في-اسطنبول-يوقع-11-جريحا-1070118040.html
انفجار قوي في وسط اسطنبول يوقع قتلى وجرحى... فيديو
انفجار قوي في وسط اسطنبول يوقع قتلى وجرحى... فيديو
وقع انفجار على طريق رئيسي للمشاة في قلب مدينة اسطنبول التركية، متسببا في مقتل أشخاص عدة وإصابة ما لا يقل عن 11 شخصا، وفقا لوسائل إعلام محلية ومسؤولين. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T13:41+0000
2022-11-13T13:41+0000
2022-11-13T14:11+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101794/46/1017944662_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_f60f7ef73617b92dd6966f7a69c1f9f7.jpg
وقالت محطة "إن تي في"، إن الانفجار وقع في شارع الاستقلال المطل على ميدان تقسيم، وطوقت قوات الأمن المنطقة حيث تجري عمليات نقل للمصابين ومعاينة الموقع.وذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية أن الانفجار وقع بعد الساعة 4:00 مساء بقليل (13:00 بتوقيت غرينتش) وقالت إن هناك "جرحى". وقالت محطة "سي إن إن ترك" إن 11 شخصا أصيبوا على الأقل.من جانبه قال محافظ إسطنبول علي يرليكايا في تغريدة: "اليوم في نحو الساعة 16:20 وقع انفجار في شارع استقلال بمنطقة تقسيم. تم إرسال فرق الشرطة والصحة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى موقع الحادث. سقط قتلى وجرحى وسيتم إعلان التفاصيل".أظهرت لقطات لحظة وقوع الانفجار، حيث هرول المشاة بعيدا عن موقع الحادث، وسرعان ما انتشرت سيارات إسعاف وعربات إطفاء والشرطة في المنطقة.كما أظهرت لقطات سقوط بعض الأشخاص على الأرض عقب الانفجار الذي لم يتضح على الفور سببه، ولم تعرف خطورة الإصابات التي لحقت بهولاء حتى الآن. قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن الشارع والمتاجر أغلقوا.شارع الاستقلال، هو طريق مشاة مزدحم عادة ويشتهر بتدفق السياح والسكان المحليين، حيث تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم الشهيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101794/46/1017944662_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_8d39379fb61fdafdfde1e35051bf9d3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
انفجار قوي في وسط اسطنبول يوقع قتلى وجرحى... فيديو
13:41 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 14:11 GMT 13.11.2022) تابعنا عبر
وقع انفجار على طريق رئيسي للمشاة في قلب مدينة اسطنبول التركية، متسببا في مقتل أشخاص عدة وإصابة ما لا يقل عن 11 شخصا، وفقا لوسائل إعلام محلية ومسؤولين.
وقالت محطة "إن تي في"، إن الانفجار وقع في شارع الاستقلال المطل على ميدان تقسيم
، وطوقت قوات الأمن المنطقة حيث تجري عمليات نقل للمصابين ومعاينة الموقع.
وذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية أن الانفجار وقع بعد الساعة 4:00 مساء بقليل (13:00 بتوقيت غرينتش) وقالت إن هناك "جرحى". وقالت محطة "سي إن إن ترك" إن 11 شخصا أصيبوا على الأقل.
من جانبه قال محافظ إسطنبول علي يرليكايا في تغريدة: "اليوم في نحو الساعة 16:20 وقع انفجار في شارع استقلال بمنطقة تقسيم. تم إرسال فرق الشرطة
والصحة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى موقع الحادث. سقط قتلى وجرحى وسيتم إعلان التفاصيل".
أظهرت لقطات لحظة وقوع الانفجار، حيث هرول المشاة بعيدا عن موقع الحادث، وسرعان ما انتشرت سيارات إسعاف وعربات إطفاء والشرطة في المنطقة.
كما أظهرت لقطات سقوط بعض الأشخاص على الأرض عقب الانفجار
الذي لم يتضح على الفور سببه، ولم تعرف خطورة الإصابات التي لحقت بهولاء حتى الآن. قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن الشارع والمتاجر أغلقوا.
شارع الاستقلال، هو طريق مشاة مزدحم عادة ويشتهر بتدفق السياح والسكان المحليين، حيث تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم الشهيرة.