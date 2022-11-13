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https://sputnikarabic.ae/20221113/بايدن-سيطرة-الديمقراطيين-على-الكونغرس-ستعزز-وضعي-سياسيا-قبل-لقاء-الرئيس-الصيني-1070109960.html
بايدن: سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستعزز وضعي سياسيا قبل لقاء الرئيس الصيني
بايدن: سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستعزز وضعي سياسيا قبل لقاء الرئيس الصيني
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن سيطرة الحزب الديمقراطي التابع له في انتخابات التجديد ‏النصفي لمجلس النواب، سيعزز من وضعه السياسي قبل لقائه الأول... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T07:21+0000
2022-11-13T07:21+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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وأضاف خلال احتفاله بانتصار الديمقراطيين، أثناء تواجده في كمبوديا للمشاركة في قمة شرف آسيا "آسيان": "أعلم أنني قادم بقوة"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وسيلتقي الرئيسان الأمريكي والصيني وجها لوجه لأول مرة بالنسبة لبايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.وتدهورت العلاقة بين أكبر أمريكا والصين، منذ أن تولى بايدن منصبه، بسبب المنافسة الاقتصادية، وقضايا حقوق الإنسان، والتوترات المتزايدة بين بكين وتايوان.وقال بايدن خلال الاحتفال: "أنا أعرف شي جين بينغ، إنه يعرفني، لدينا القليل من سوء الفهم، علينا فقط معرفة ما هي الخطوط الحمراء".وأشاد الرئيس الأمريكي بإقبال الناخبين في انتخابات التجديد النصفي، مشيرا للصحفيين إلى أن انتصارات الديمقراطيين هي "انعكاس لجودة مرشحينا".وحقق الديمقراطيون نصرا في انتخابات التجديد النصفي، بعدما أعلن عن إعادة انتخاب السيناتورة الديمقراطية، كاثرين كورتيز ماستو، في ولاية نيفادا.ولا تزال السيطرة على مجلس النواب الأمريكي لم تحسم بعد، ويحتاج الجمهوريون إلى 7 انتصارات أخرى للفوز بأغلبية.
https://sputnikarabic.ae/20221111/بكين-ردا-على-تصريحات-بايدن-العلاقات-الصينية-الروسية-متينة-للغاية-1070070170.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

بايدن: سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستعزز وضعي سياسيا قبل لقاء الرئيس الصيني

07:21 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن سيطرة الحزب الديمقراطي التابع له في انتخابات التجديد ‏النصفي لمجلس النواب، سيعزز من وضعه السياسي قبل لقائه الأول مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، ‏في قمة العشرين بإندونيسيا.‏
وأضاف خلال احتفاله بانتصار الديمقراطيين، أثناء تواجده في كمبوديا للمشاركة في قمة شرف آسيا "آسيان": "أعلم أنني قادم بقوة"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وسيلتقي الرئيسان الأمريكي والصيني وجها لوجه لأول مرة بالنسبة لبايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.
وتدهورت العلاقة بين أكبر أمريكا والصين، منذ أن تولى بايدن منصبه، بسبب المنافسة الاقتصادية، وقضايا حقوق الإنسان، والتوترات المتزايدة بين بكين وتايوان.
وقال بايدن خلال الاحتفال: "أنا أعرف شي جين بينغ، إنه يعرفني، لدينا القليل من سوء الفهم، علينا فقط معرفة ما هي الخطوط الحمراء".
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وأشاد الرئيس الأمريكي بإقبال الناخبين في انتخابات التجديد النصفي، مشيرا للصحفيين إلى أن انتصارات الديمقراطيين هي "انعكاس لجودة مرشحينا".
وحقق الديمقراطيون نصرا في انتخابات التجديد النصفي، بعدما أعلن عن إعادة انتخاب السيناتورة الديمقراطية، كاثرين كورتيز ماستو، في ولاية نيفادا.
ولا تزال السيطرة على مجلس النواب الأمريكي لم تحسم بعد، ويحتاج الجمهوريون إلى 7 انتصارات أخرى للفوز بأغلبية.
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