https://sputnikarabic.ae/20221113/بعد-تويتر-وميتا-ديزني-تنوي-تسريح-بعض-موظفيها-1070117913.html

بعد "تويتر" و"ميتا"... "ديزني" تنوي تسريح بعض موظفيها

بعد "تويتر" و"ميتا"... "ديزني" تنوي تسريح بعض موظفيها

كشفت مذكرة داخلية في شركة الإنتاج الفني الأمريكية "ديزني"، عن نيتها تسريح عدد من ‏موظفيها خلال الفترة المقبلة، وأن تجمّد عملية التوظيف لديها.‏ 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T13:52+0000

2022-11-13T13:52+0000

2022-11-13T13:52+0000

مجتمع

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وقالت المذكرة إن الرئيس التنفيذي لـ"ديزني"، بوب تشابك، أرسل رسالة إلى قادة الأقسام في الشركة، ليخبرهم فيها أنها تنفذ إجراءات لخفض التكاليف جزئيا، من أجل مساعدة الشركة على "تحقيق الهدف المهم المتمثل في تحقيق الربحية لشركة "ديزني بلس" في السنة المالية 2024".واستنادا إلى المذكرة التي حصلت عليها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن شركة "ديزني" تخطط للحد من التعيينات في قوتها العاملة، من خلال تجميد التوظيف المستهدف، بينما ستواصل الترحيب بأشخاص جدد لشغل "المناصب الأكثر أهمية والتي تقود الأعمال فقط"، ولكن جميع المناصب الأخرى ستظل معلقة في الوقت الحالي.كما اعترف رئيس "ديزني" في رسالته أن الشركة "تتوقع بعض التخفيضات في عدد من الموظفين"، لأنها تنظر في جميع جوانب أعمالها للعثور على أماكن يمكن فيها توفير المال.وتأتي رسالة بوب تشابك بعدما أعلنت "ديزني" عن تحقيقها أرباح أقل من ممتازة في الربع السابق، في حين استقبلت منصة "ديزني بلس" الرقمية 12.1 مليون مشترك جديد في الربع المالي الرابع للشركة المنتهي في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بينما قفزت خسارة الشركة التشغيلية للتدفق من 0.8 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار.يشار إلة أن شركة "ديزني" أصبحت أحدث الشركات الأمريكية، التي فرضت تجميد التوظيف، بسبب الانكماش الاقتصادي، من بعد إعلان شركة "ميتا" (المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، المحظورة في روسيا لأنشطتها المتطرفة) الأسبوع الماضي عن تسريحها أكثر من 11 ألف موظف، وكذلك قرار شركة "تويتر" بإلغاء نحو 3700 وظيفة في الشركة، في محاولة لخفض التكاليف، وذلك بعد استحواذ الملياردير، إيلون ماسك، على منصة التغريدات.

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