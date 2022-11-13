https://sputnikarabic.ae/20221113/بلينكن-يتحدث-عن-فرصة-كييف-للتفاوض-مع-روسيا-وزير-الخارجية-الأوكراني-يدرس-عقد-لقاء-مع-نظيره-الروسي-1070122452.html

بلينكن يتحدث عن فرصة كييف للتفاوض مع روسيا... وزير الخارجية الأوكراني يدرس عقد لقاء مع نظيره الروسي

بلينكن يتحدث عن فرصة كييف للتفاوض مع روسيا... وزير الخارجية الأوكراني يدرس عقد لقاء مع نظيره الروسي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنّه لدى كييف الفرصة لاتخاذ القرار بشأن توقيت ومضمون مفاوضاتها مع الجانب الروسي. 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T15:44+0000

2022-11-13T15:44+0000

2022-11-13T15:44+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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بلينكن يتحدث عن فرصة أمام كييف لتحديد موعد للتفاوض مع روسيا... وزير الخارجية الأوكراني يقول إنه سيدرس عقد لقاء مع نظيره الروسي بلينكن يتحدث عن فرصة أمام كييف لتحديد موعد للتفاوض مع روسيا... وزير الخارجية الأوكراني يقول إنه سيدرس عقد لقاء مع نظيره الروسي

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها عقب الاجتماع بين بلينكن ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا، في العاصمة الكمبودية أن وزير الخارجية أكد مجددا أن موعد ومحتوى أي محادثات يظل قرار أوكرانيا".وفي وقت سابق، قالت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث "إن الولايات المتحدة تأمل في بدء مفاوضات بشأن أوكرانيا في المستقبل"،وكررت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال فيها إن القتال في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالتوصل إلى اتفاق .وأضاف الزينه أنه بحسب معلومات أمريكية مؤكدة فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسعى الآن لإنهاء الحرب وسوف يضغط الجمهوريون بكل ما أتوا من قوة لإيقاف ما يحدث على الأرض، مضيفاً أن الأمر لو كان بأيدي الحزب الجمهوري لأوقفوا الدعم العسكري واللوجيستي المقدم لكييف، وبحسب بعض المعلومات، فقد أوعزت واشنطن لكييف البدء بالحل الدبلوماسي والسياسي وسوف تثبت الأسابيع القادمة مدى صحة هذه المعلومات أو عدم صحتها ويأتي تصريح بلينكن في هذا السياق".ووزير الخارجية الأوكراني يقول أنه سيدرس عقد لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في حال تلقى طلبا من الأخيرفي السياق نفسه قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، إنه سيدرس عقد لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في حال تلقى طلبًا من الأخير.وأضاف كوليبا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لم يطلب عقد لقاء كما هو متعارف عليه دبلوماسيا، وفي حال فعل لافروف ذلك سندرس طلبه مع الأخذ في الاعتبار جميع جوانب الوضع الراهن".وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، بأن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتعين على كييف أن تظهر حسن النية.وأضاف سماق أن تصريح وزير الخارجية الأوكراني الأخير كان نتيجة الموقف الأمريكي الذي كان يدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الطرفين، وأضاف أن أوكرانيا ليست في وضع ولا في موقع تستطيع أن تملي فيه شروطاً على الجانب الروسي ويجب أن تأخذ أوكرانيا بعين الاعتبار أهداف العملية العسكرية الروسية وما تطلبه روسيا من قضيتين أساسيتين الأول هو حياد أوكرانيا وهو بيت القصيد في كل ما حدث والثاني بألا تشكل أوكرانيا في أي حال من الأحوال خطراً على الأراضي الروسية أو أن تشكل أوكرانيا في المستقبل مشاكل لروسيا في الجغرافيا السياسية".أردوغان يقول إن أنقرة ملتزمة بالسعي لعقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، رغم استفزاز الغرب لموسكو.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يسعى إلى إجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا رغم المواقف الغربية.واتهم أردوغان الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لم يسمها باستفزاز موسكو.وأوضح أردوغان، أن الغرب خاصة الولايات المتحدة، يهاجمون روسيا كما يبدو إلى ما لا نهاية. لكن روسيا تقاوم بشدة الهجوم اللامتناهي عليها.وأوضح الرئيس التركي، أنه يسعى دون تجاهل وجهة نظر اوكرانيا، إلى إنشاء ممر سلام، يشبه ممر السلام الخاص بالحبوب. وهو أفضل طريق لحل الأزمة.واستضافت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي - الناتو - في وقت سابق من هذا العام، محادثات بين وفدي أوكرانيا وروسيا، كما سعت أنقرة منذ بداية العملية الروسية لأوكرانيا إلى الحياد بالإضافة الى عدم الانضمام للعقوبات الموقعة على روسيا .قال يوسف كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي إن هجوم إردوغان على الغرب الأوربي والأمريكي في هذه التصريحات نابع من اقتناع الرئيس التركي بان الغرب هو من يريد إطالة الأزمة الروسية الأوكرانية لأنه هو المستفيد من ورائها مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لثلاثة أضعاف مصلحة أمريكية واضحة فضلا عن بيع تلك الطاقة لأوربا بأسعار مرتفعة وتوقيع العقوبات على روسيا التي من شأنها إضعاف أطراف دولية مؤثرة مثل روسيا، كل ذلك مصلحة لم تكن لولا تلك الأزمة.وأضاف كاتب أوغلو: أن أردوغان لا يخشى أن يترتب على هذا الموقف غضب الولايات المتحدة، فالقرار التركي مستقل ولا يخضع لأي ابتزاز، لافتا إلى موقف أنقرة السابق في أزمة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس 400 والتي انتهت بتنفيذ أنقرة لرغبتها ومصلحتها في استيراد المنظومة الروسية.مستشار الأمن القومي الأميركي يقول إن بايدن ليس لديه أيّ خطط للقاء ولي العهد السعودي على هامش اجتماعات قمة العشرينكشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن ليس لديه أيّ خطط للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش اجتماعات قمة العشرين".وأكد سوليفان أنّ الرئيس الأميركي "لا يتطلع إلى مصالح الولايات المتحدة وحسب بل إلى مصالح الحلفاء أيضاً . وقال سوليفان إن بايدن "سيتصرف بطريقة منهجية في إعادة تقويم العلاقة الأميركية السعودية".وتأتي تصريحات سوليفان في ظلّ توتر سياسي بين السعودية والولايات المتحدة في أعقاب قرار منظمة "أوبك +" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، ما أثار استياء واشنطن، التي اعتبرت القرار "انحيازاً لروسيا"، وأنه "يسهم في تقليل أثر العقوبات الأميركية على موسكو" بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.في المقابل نفت السعودية الاتهامات بأنّ قرار خفض إنتاج النفط ناتج عن دوافع سياسية، مشيرةً إلى أنّ "مجموعة "أوبك+" تتخذ قراراتها باستقلالية".وأشار محبوب إلى أن واشنطن تراجعت عن تصريحات سابقة قال فيها جون كيربي بضرورة إعادة النظر في العلاقات الأمريكية السعودية.وأضاف محبوب أن قرارات السعودية خاصة الاقتصادية قرارات مستقلة لا تستجيب إلا لمصلحة الرياض، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي قدم إلى السعودية بالفعل في قمة جدة والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وزير الطاقة السعودي يقول إن "أوبك +" ستظل حذرة بشأن الإنتاجقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن منظمة أوبك+ ستظل حذرة بشأن إنتاج النفط، مشيرا إلى أن الأعضاء يرون "عوامل عدم يقين" في الاقتصاد العالمي قبيل اجتماع المنظمة التالي في ديسمبر.وقال الأمير عبد العزيز لتلفزيون بلومبرغ في مقابلة على هامش قمة المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ بمصر إن المنهج الرئيسي هو أن نكون حذرين حيث يتعلق الأمر بالتحلي بالمسؤولية وألا يغيب عن الجميع ما يتطلبه السوق".وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، تقليل الإنتاج المستهدف بواقع مليوني برميل يوميا في أكتوبر، وذلك على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وآخرين لذلك.قال نايل جوابرة خبير أسواق النفط والمحلل الاقتصادي إن ارتفاع أسعار النفط أمر وارد جدا في المرحلة الراهنة وربما يرتفع إلى سقف المائة دولار، لافتا إلى أن سبب ذلك رفع حالات الإغلاق من كوفيد في الصين وغيرها من البلدان، فضلا عن رفع قيود الاستيراد في العديد من الدول ومنها الصين أيضاً.وأضاف جوابرة أن عوامل عدم اليقين التي ذكرها وزير الطاقة السعودي يقصد بها الركود العالمي اقتصاديا فضلا عن دخول فصل الشتاء مع ما يحمله من إمكانية ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام.وأشار جوابرة إلى أن الولايات المتحدة ربما تضطر إلى السحب من المخزون مرة أخرى كما حدث المرة الماضية في أكتوبر.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك..

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