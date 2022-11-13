https://sputnikarabic.ae/20221113/تونس-تحصل-على-منحة-من-الاتحاد-الأوروبي-بقيمة-100-مليون-يورو-لدعم-اقتصادها-1070109622.html
تونس تحصل على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو لدعم اقتصادها
تونس تحصل على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو لدعم اقتصادها
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو، ما يعادل 330 مليون دينار، لدعم ميزانية الدولة. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T07:00+0000
2022-11-13T07:00+0000
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وقالت وكالة الأنباء التونسية، أمس السبت، إن المنحة تأتي لتخفيف آثار جائحة "كوفيد-19" ودعم الاقتصاد.وأضافت الوكالة نقلا عن وزارة الاقتصاد أن الاتفاقية ستُوقع يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.وكانت بيانات للبنك المركزي التونسي نشرت الأربعاء الماضي أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ 3 سنوات.وقال البنك المركزي إن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول الـ 9 من نوفمبر الجاري، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات مقارنة مع 121 يوما في الفترة نفسها قبل عام.وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة العملة المحلية إلى تآكل الاحتياطيات. واتسع العجز التجاري التونسي في سبتمبر/ أيلول 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار (5.93 مليار دولار).
https://sputnikarabic.ae/20220912/مخاطر-اقتصادية-تواجه-تونس-نهاية-العام-ما-علاقة-صندوق-النقد-1067639056.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
تونس تحصل على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو لدعم اقتصادها
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو، ما يعادل 330 مليون دينار، لدعم ميزانية الدولة.
وقالت
وكالة الأنباء التونسية، أمس السبت، إن المنحة تأتي لتخفيف آثار جائحة "كوفيد-19" ودعم الاقتصاد.
وأضافت الوكالة نقلا عن وزارة الاقتصاد أن الاتفاقية ستُوقع يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكانت بيانات للبنك المركزي التونسي نشرت الأربعاء الماضي أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ 3 سنوات.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول الـ 9 من نوفمبر الجاري، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات مقارنة مع 121 يوما في الفترة نفسها قبل عام.
وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة العملة المحلية
إلى تآكل الاحتياطيات. واتسع العجز التجاري التونسي في سبتمبر/ أيلول 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار (5.93 مليار دولار).