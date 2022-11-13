https://sputnikarabic.ae/20221113/خبير-عسكري-يد-إيران-لن-تكون-مغلولة-وستضرب-إسرائيل--1070117622.html
خبير عسكري: "يد إيران لن تكون مغلولة وستضرب إسرائيل"
خبير عسكري: "يد إيران لن تكون مغلولة وستضرب إسرائيل"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": كييف تحشد المزيد من المرتزقة من بولندة باتجاه زابوروجيا وموسكو ترى عقلانية في الغرب فيما يتعلق بالدعم... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T13:45+0000
2022-11-13T13:45+0000
2022-11-13T13:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "يد إيران لن تكون مغلولة وستضرب إسرائيل"
خبير عسكري: "يد إيران لن تكون مغلولة وستضرب إسرائيل"
حشدت سلطات كييف عددا كبيرا من المرتزقة من بولندا وجورجيا ومن مختلف الجماعات الإرهابية الدولية باتجاه زابوروجيا. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد محمد عيسى لشؤون عسكرية:وفي العراق أثار قانون الخدمة الإلزامية جدلا واسعا في الشارع العراقي، وبنفس الملف العراقي أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد الشياع السوداني بإلغاء أوامر التدقيق الأمني للمحافظات المحررة من داعش الإرهابي، حول هذا الموضوع تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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2022
شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: "يد إيران لن تكون مغلولة وستضرب إسرائيل"
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": كييف تحشد المزيد من المرتزقة من بولندة باتجاه زابوروجيا وموسكو ترى عقلانية في الغرب فيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا، قانون الخدمة الإلزامية في العراق يلاقي رفضا كبيرا من الشارع العراقي والسوداني يلغي التدقيق الأمني بعودة الاتفاق النووي، صفقة عسكرية بين روسيا والجزائر فما هي التفاصيل؟
حشدت سلطات كييف عددا كبيرا من المرتزقة من بولندا وجورجيا ومن مختلف الجماعات الإرهابية الدولية باتجاه زابوروجيا. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد محمد عيسى لشؤون عسكرية:
"على روسيا أن تحشد كل الشعب الروسي والحلفاء لمواجهة هذه الهجمة التي يقودها الغرب فلا يوجد خيار أمام روسيا سوى النصر في مواجهة الغرب".
وفي العراق أثار قانون الخدمة الإلزامية جدلا واسعا في الشارع العراقي، وبنفس الملف العراقي أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد الشياع السوداني بإلغاء أوامر التدقيق الأمني للمحافظات المحررة من داعش الإرهابي، حول هذا الموضوع تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:
"القرار الحكومي فيما يخص قانون الخدمة الإلزامية لم يلاق قبولا من الشارع العراقي وكان أولى على الحكومة تعزيز مجالات أخرى لاستيعاب هذه الأعداد من الشباب العراقي فنحن نمتلك عددا كبيرا من القوات العسكرية والأمنية ولا حاجة لعسكرة الشارع".
التفاصيل في الملف الصوتي...