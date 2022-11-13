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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221113/خبير-عسكري-يد-إيران-لن-تكون-مغلولة-وستضرب-إسرائيل--1070117622.html
خبير عسكري: "يد إيران لن تكون مغلولة وستضرب إسرائيل"
خبير عسكري: "يد إيران لن تكون مغلولة وستضرب إسرائيل"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": كييف تحشد المزيد من المرتزقة من بولندة باتجاه زابوروجيا وموسكو ترى عقلانية في الغرب فيما يتعلق بالدعم... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T13:45+0000
2022-11-13T13:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "يد إيران لن تكون مغلولة وستضرب إسرائيل"
خبير عسكري: "يد إيران لن تكون مغلولة وستضرب إسرائيل"
حشدت سلطات كييف عددا كبيرا من المرتزقة من بولندا وجورجيا ومن مختلف الجماعات الإرهابية الدولية باتجاه زابوروجيا. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد محمد عيسى لشؤون عسكرية:وفي العراق أثار قانون الخدمة الإلزامية جدلا واسعا في الشارع العراقي، وبنفس الملف العراقي أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد الشياع السوداني بإلغاء أوامر التدقيق الأمني للمحافظات المحررة من داعش الإرهابي، حول هذا الموضوع تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио

خبير عسكري: "يد إيران لن تكون مغلولة وستضرب إسرائيل"

13:45 GMT 13.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: "يد إيران لن تكون مغلولة وستضرب إسرائيل"
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": كييف تحشد المزيد من المرتزقة من بولندة باتجاه زابوروجيا وموسكو ترى عقلانية في الغرب فيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا، قانون الخدمة الإلزامية في العراق يلاقي رفضا كبيرا من الشارع العراقي والسوداني يلغي التدقيق الأمني بعودة الاتفاق النووي، صفقة عسكرية بين روسيا والجزائر فما هي التفاصيل؟
حشدت سلطات كييف عددا كبيرا من المرتزقة من بولندا وجورجيا ومن مختلف الجماعات الإرهابية الدولية باتجاه زابوروجيا. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد محمد عيسى لشؤون عسكرية:
"على روسيا أن تحشد كل الشعب الروسي والحلفاء لمواجهة هذه الهجمة التي يقودها الغرب فلا يوجد خيار أمام روسيا سوى النصر في مواجهة الغرب".
وفي العراق أثار قانون الخدمة الإلزامية جدلا واسعا في الشارع العراقي، وبنفس الملف العراقي أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد الشياع السوداني بإلغاء أوامر التدقيق الأمني للمحافظات المحررة من داعش الإرهابي، حول هذا الموضوع تحدث لوكالة سبوتنيك الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:
"القرار الحكومي فيما يخص قانون الخدمة الإلزامية لم يلاق قبولا من الشارع العراقي وكان أولى على الحكومة تعزيز مجالات أخرى لاستيعاب هذه الأعداد من الشباب العراقي فنحن نمتلك عددا كبيرا من القوات العسكرية والأمنية ولا حاجة لعسكرة الشارع".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT
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