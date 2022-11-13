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https://sputnikarabic.ae/20221113/خبير-يكشف-نتائج-فرض-حظر-على-توريد-المعادن-الروسية-إلى-الأسواق-الأوروبية--1070109443.html
خبير يكشف نتائج فرض حظر على توريد المعادن الروسية إلى الأسواق الأوروبية
خبير يكشف نتائج فرض حظر على توريد المعادن الروسية إلى الأسواق الأوروبية
كشف خبير روسي في مجال الصناعة والطاقة أن فرض حظر محتمل على توريد النحاس والنيكل والمعادن الأخرى من روسيا إلى الدول الأخرى قد يتسبب بأزمة في الصناعة الأوروبية. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T07:03+0000
2022-11-13T07:03+0000
اقتصاد
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وقال الخبير الروسي، ليونيد خزانوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فرض حظر على إمدادات المعادن من روسيا سيؤدي في المقام الأول إلى نقص النيكل والنحاس في السوق الأوروبية"، مضيفا أن هذا النقص سيؤدي تلقائيًا إلى إغلاق العديد من المصانع في أوروبا وأبرزها مصانع المعادن والكابلات وصولا إلى مصانع المحركات والسيارات.ووفقًا له، فإن أكبر منتجي النحاس الأوروبيين مثل الشركة المصنعة للطائرات "أيرباص" لن تكون قادرة على استبدال الكميات المطلوبة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.وتابع خزانوف: "بالنسبة للنيكل سيكون الوضع أسوأ: لا توجد شركات تقريبا تنتجه في أوروبا".
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اقتصاد
اقتصاد

خبير يكشف نتائج فرض حظر على توريد المعادن الروسية إلى الأسواق الأوروبية

07:03 GMT 13.11.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمصنع المعادن في محافظة حماة، سوريا
مصنع المعادن في محافظة حماة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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كشف خبير روسي في مجال الصناعة والطاقة أن فرض حظر محتمل على توريد النحاس والنيكل والمعادن الأخرى من روسيا إلى الدول الأخرى قد يتسبب بأزمة في الصناعة الأوروبية.
وقال الخبير الروسي، ليونيد خزانوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فرض حظر على إمدادات المعادن من روسيا سيؤدي في المقام الأول إلى نقص النيكل والنحاس في السوق الأوروبية"، مضيفا أن هذا النقص سيؤدي تلقائيًا إلى إغلاق العديد من المصانع في أوروبا وأبرزها مصانع المعادن والكابلات وصولا إلى مصانع المحركات والسيارات.
ووفقًا له، فإن أكبر منتجي النحاس الأوروبيين مثل الشركة المصنعة للطائرات "أيرباص" لن تكون قادرة على استبدال الكميات المطلوبة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
وتابع خزانوف: "بالنسبة للنيكل سيكون الوضع أسوأ: لا توجد شركات تقريبا تنتجه في أوروبا".
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