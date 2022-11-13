https://sputnikarabic.ae/20221113/رئيس-الحراك-الثوري-الجنوبي-لـسبوتنيك-محافظ-عدن-مول-محاولة-لشق-المجلس-1070128443.html

رئيس الحراك الثوري الجنوبي لـ"سبوتنيك": محافظ عدن مول محاولة لشق المجلس

رئيس الحراك الثوري الجنوبي لـ"سبوتنيك": محافظ عدن مول محاولة لشق المجلس

قال رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري في جنوب اليمن، فؤاد راشد، إن قيادات جنوبية قادت محاولة شق الصف داخل الحراك، وقدمت مئات الملايين من الريالات اليمنية في... 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T20:02+0000

2022-11-13T20:02+0000

2022-11-13T20:02+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061614626_0:241:3071:1968_1920x0_80_0_0_ed2745ee1e47acf0a3ceeb5828f72eea.jpg

وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، أن "محافظ عدن (أحمد حامد لملس) هو من قام بتمويل المحاولة لشق المجلس الأعلى للحراك الثوري بمبلغ مئتي مليون ريال يمني عبر وكيل مساعد للشباب بمحافظة عدن، من خلال دفع الأموال لبعض قيادات المجلس وتقديم الأماني بالتوظيف وترقية البعض".وأكد راشد أن ما تم لا يحمل صفة تنظيمية للاجتماع، في ظل مقاطعة رؤساء مجالس الحراك بالمحافظات وأعضاء رئاسة المجلس البالغين 75 عضوا، مشيرا إلى أن الكثير ممن حضروا الاجتماع هم قيادات سابقة بالمجلس وقدموا استقالاتهم وانضموا للمجلس الانتقالي الجنوبي.وأكد أن المجلس الأعلى بشرعيته التنظيمية "صامد وثابت وسنجري ترتيبات تنظيمية تنهي هذه المحاولة الفاشلة".كانت مجالس الحراك الثوري بالمحافظات قد أصدرت بلاغات صحفية تؤكد تمسكها بالشرعية التنظيمية لرئيس المجلس.وأكدت البلاغات أن ما تم عبارة عن محاولة التفاف على المجلس وشرعيته التنظيمية، مع ثبوت حضور شخصيات سبق وأعلنت انسحابها من المجلس بالإضافة إلى قيادات المجلس الانتقالي بحسب صحف جنوبية.وقال بيان صادر عن اجتماع لقيادات الحراك تناولته العديد من المواقع: "المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب عقد اجتماعه التنظيمي والاستثنائي اليوم الأحد في العاصمة عدن، وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات أهمها على الإطلاق إقالة فؤاد راشد من منصبه الذي تربع عليه منذ سنوات وتعيين المناضل الشاب عبدالرؤوف زين رئيسا كما شملت القرارات تعيين ثلاثة من قياداته كنواب للرئيس الجديد".وبحسب البيان "خرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات بينها الإعداد والتحضير للمؤتمر العام للمجلس الذي سيتحدد خلال الأسبوع الجاري، وكذلك التأكيد على أهمية التعاطي الإيجابي مع الدعوة التي أطلقها اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن تعزيز التلاحم والاصطفاف الجنوبي-الجنوبي في هذه المرحلة الدقيقة والعمل بكل موضوعية، وبما يحقق المصلحة الوطنية من خلال الاستجابة للمساعي الوطنية التي تقودها لجنة الحوار الجنوبي، المكلفة من المجلس الانتقالي برئاسة د. صالح الحاج بهدف لملمة الصف الجنوبي".

https://sputnikarabic.ae/20220827/ما-هى-القوى-السياسية-الأكثر-قبولا-في-جنوب-اليمن-1066905224.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن