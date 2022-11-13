https://sputnikarabic.ae/20221113/رئيس-كوريا-الجنوبية-نزع-السلاح-النووي-من-الشمال-هو-شرط-مسبق-لتحقيق-السلام-بالمحيطين-الهندي-والهادئ-1070112493.html
رئيس كوريا الجنوبية: نزع السلاح النووي من الشمال هو شرط مسبق لتحقيق السلام بالمحيطين الهندي والهادئ
رئيس كوريا الجنوبية: نزع السلاح النووي من الشمال هو شرط مسبق لتحقيق السلام بالمحيطين الهندي والهادئ
قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الأحد، إن نزع السلاح النووي للجارة الشمالية، هو شرط مسبق للسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T10:38+0000
2022-11-13T10:38+0000
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وأضاف في كلمة له بقمة شرق آسيا "آسيان" في بنوم بنه بكمبوديا، أن سيئول تظل مستعدة لتقديم مساعدة لا هوادة فيها، في حال أن قررت بيونغ يانغ نزع السلاح النووي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأشار رئيس كوريا الجنوبية في كلمته إلى أن "نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية يجب أن يأتي أولا من أجل سلام بين المحيطين الهندي والهادئ، وأنه إذا أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا آخر عابرا للقارات، أو أجرت تجربة نووية، على الرغم من المخاوف والتحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، فإنه يجب على المجتمع الدولي الرد بحزم".وفي نفس الوقت، لفت إلى أن "باب الحوار مع كوريا الشمالية مفتوح دائما"، وأكد مجددا أنه "إذا اتخذت كوريا الشمالية خطوات لنزع السلاح النووي، فسوف نقدم مساعدة لا هوادة فيها تماشيا مع "خطتنا الجريئة"، في إشارة إلى مبادرته بتقديم مساعدة ضخمة لكوريا الشمالية مقابل التزامها بنزع السلاح النووي.كما دعا رئيس كوريا الجنوبية في كلمته بقمة "آسيان" إلى الامتناع عن الأعمال التي تثير التوترات في بحر الصين الجنوبي، قائلا إن المسطح المائي يجب أن يصبح "بحر سلام وازدهار يدافع عن النظام البحري القائم على القواعد حيث يتم ضمان حرية الملاحة والتحليق".ويوم الخميس الماضي، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن أمريكا قلقة من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا تجربة صاروخ باليستي بعيد المدى، بالإضافة إلى تجربة نووية.وأجرت بيونغ يانغ أكثر من 30 عملية إطلاق صواريخ منذ بداية 2022، إذ تصر كوريا الشمالية على أن تجارب إطلاقها تتم ردا على ما وصفته باستفزازات من قبل كوريا الجنوبية واليابان، من ناحية أخرى تجري الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بانتظام تدريبات مشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20221112/البيت-الأبيض-يطلب-من-الصين-كبح-جماح-أسوأ-نزعة-لدى-كوريا-الشمالية-1070080323.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
رئيس كوريا الجنوبية: نزع السلاح النووي من الشمال هو شرط مسبق لتحقيق السلام بالمحيطين الهندي والهادئ
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قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الأحد، إن نزع السلاح النووي للجارة الشمالية، هو شرط مسبق للسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأضاف في كلمة له بقمة شرق آسيا "آسيان" في بنوم بنه بكمبوديا، أن سيئول تظل مستعدة لتقديم مساعدة لا هوادة فيها، في حال أن قررت بيونغ يانغ نزع السلاح النووي، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وأشار رئيس كوريا الجنوبية في كلمته إلى أن "نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية يجب أن يأتي أولا من أجل سلام بين المحيطين الهندي والهادئ، وأنه إذا أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا آخر عابرا للقارات، أو أجرت تجربة نووية، على الرغم من المخاوف والتحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، فإنه يجب على المجتمع الدولي الرد بحزم".
وفي نفس الوقت، لفت إلى أن "باب الحوار مع كوريا الشمالية مفتوح دائما"، وأكد مجددا أنه "إذا اتخذت كوريا الشمالية خطوات لنزع السلاح النووي، فسوف نقدم مساعدة لا هوادة فيها تماشيا مع "خطتنا الجريئة"، في إشارة إلى مبادرته بتقديم مساعدة ضخمة لكوريا الشمالية مقابل التزامها بنزع السلاح النووي.
كما دعا رئيس كوريا الجنوبية في كلمته بقمة "آسيان" إلى الامتناع عن الأعمال التي تثير التوترات في بحر الصين الجنوبي، قائلا إن المسطح المائي يجب أن يصبح "بحر سلام وازدهار يدافع عن النظام البحري القائم على القواعد حيث يتم ضمان حرية الملاحة والتحليق".
ويوم الخميس الماضي، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن أمريكا قلقة
من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا تجربة صاروخ باليستي بعيد المدى، بالإضافة إلى تجربة نووية.
وأجرت بيونغ يانغ أكثر من 30 عملية إطلاق صواريخ منذ بداية 2022، إذ تصر كوريا الشمالية على أن تجارب إطلاقها تتم ردا على ما وصفته باستفزازات من قبل كوريا الجنوبية واليابان، من ناحية أخرى تجري الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بانتظام تدريبات مشتركة.