https://sputnikarabic.ae/20221113/رئيس-مهرجان-القاهرة-السينمائي-لسبوتنيك-نسخة-هذا-العام-مميزة-وتواكب-الاهتمام-العالمي-بالمناخ-1070130019.html
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لسبوتنيك: نسخة هذا العام مميزة وتواكب الاهتمام العالمي بالمناخ
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لسبوتنيك: نسخة هذا العام مميزة وتواكب الاهتمام العالمي بالمناخ
قال الفنان المصري، حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، إن هذه النسخة من المهرجان مهمة جدا، وتقدم في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن هذه النسخة... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T21:28+0000
2022-11-13T21:28+0000
2022-11-13T21:28+0000
مجتمع
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وأضاف في تصريحات خاصة لسبوتنيك، أن المهرجان يستضيف عددا كبيرا من الأفلام يتخطى الـ100 فيلم من 50 دولة، بثقافات مختلفة في تجربة ثرية للمشاهدين، كما يستضيف المخرج العالمي بيلا تار، والذي من المقرر أن يدير مجموعة من ورش العمل والمحاضرات الفنية.وأوضح أن هذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي تنسجم مع قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، حيث تضم عددا من الأفلام البيئية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق المطبوعة، وتفادي البلاستيك بقدر الإمكان، مع استخدام السيارات الكهربائية، مشيرا إلى اهتمام المهرجان والقائمين عليه بتوجه الدولة والعالم في الحفاظ على المناخ.وانطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تستمر حتى 22 من نفس نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار مصر الآن
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لسبوتنيك: نسخة هذا العام مميزة وتواكب الاهتمام العالمي بالمناخ
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قال الفنان المصري، حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، إن هذه النسخة من المهرجان مهمة جدا، وتقدم في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن هذه النسخة تضم أفلاما مميزة، ولجنة تحكيم قوية، كما تضم أسماء مهمة في تاريخ السينما المصرية.
وأضاف في تصريحات خاصة لسبوتنيك، أن المهرجان يستضيف عددا كبيرا من الأفلام يتخطى الـ100 فيلم من 50 دولة، بثقافات مختلفة في تجربة ثرية للمشاهدين، كما يستضيف المخرج العالمي بيلا تار، والذي من المقرر أن يدير مجموعة من ورش العمل والمحاضرات الفنية.
وأوضح أن هذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي
تنسجم مع قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، حيث تضم عددا من الأفلام البيئية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق المطبوعة، وتفادي البلاستيك بقدر الإمكان، مع استخدام السيارات الكهربائية، مشيرا إلى اهتمام المهرجان والقائمين عليه بتوجه الدولة والعالم في الحفاظ على المناخ.
وانطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تستمر حتى 22 من نفس نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.