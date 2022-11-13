عربي
https://sputnikarabic.ae/20221113/رئيس-مهرجان-القاهرة-السينمائي-لسبوتنيك-نسخة-هذا-العام-مميزة-وتواكب-الاهتمام-العالمي-بالمناخ-1070130019.html
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لسبوتنيك: نسخة هذا العام مميزة وتواكب الاهتمام العالمي بالمناخ
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لسبوتنيك: نسخة هذا العام مميزة وتواكب الاهتمام العالمي بالمناخ
قال الفنان المصري، حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، إن هذه النسخة من المهرجان مهمة جدا، وتقدم في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن هذه النسخة... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T21:28+0000
2022-11-13T21:28+0000
مجتمع
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053604350_0:38:729:448_1920x0_80_0_0_761bc4ea43756b2f749c10a84371c161.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لسبوتنيك، أن المهرجان يستضيف عددا كبيرا من الأفلام يتخطى الـ100 فيلم من 50 دولة، بثقافات مختلفة في تجربة ثرية للمشاهدين، كما يستضيف المخرج العالمي بيلا تار، والذي من المقرر أن يدير مجموعة من ورش العمل والمحاضرات الفنية.وأوضح أن هذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي تنسجم مع قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، حيث تضم عددا من الأفلام البيئية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق المطبوعة، وتفادي البلاستيك بقدر الإمكان، مع استخدام السيارات الكهربائية، مشيرا إلى اهتمام المهرجان والقائمين عليه بتوجه الدولة والعالم في الحفاظ على المناخ.وانطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تستمر حتى 22 من نفس نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053604350_41:0:689:486_1920x0_80_0_0_851c9952b02d0bc17f71ed76b79fae41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, أخبار مصر الآن
مجتمع, أخبار مصر الآن

رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لسبوتنيك: نسخة هذا العام مميزة وتواكب الاهتمام العالمي بالمناخ

21:28 GMT 13.11.2022
© Sputnik . Wael Magdiتوزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي
توزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© Sputnik . Wael Magdi
تابعنا عبرTelegram
قال الفنان المصري، حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، إن هذه النسخة من المهرجان مهمة جدا، وتقدم في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن هذه النسخة تضم أفلاما مميزة، ولجنة تحكيم قوية، كما تضم أسماء مهمة في تاريخ السينما المصرية.
وأضاف في تصريحات خاصة لسبوتنيك، أن المهرجان يستضيف عددا كبيرا من الأفلام يتخطى الـ100 فيلم من 50 دولة، بثقافات مختلفة في تجربة ثرية للمشاهدين، كما يستضيف المخرج العالمي بيلا تار، والذي من المقرر أن يدير مجموعة من ورش العمل والمحاضرات الفنية.
وأوضح أن هذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي تنسجم مع قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، حيث تضم عددا من الأفلام البيئية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق المطبوعة، وتفادي البلاستيك بقدر الإمكان، مع استخدام السيارات الكهربائية، مشيرا إلى اهتمام المهرجان والقائمين عليه بتوجه الدولة والعالم في الحفاظ على المناخ.
وانطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تستمر حتى 22 من نفس نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала