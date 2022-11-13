https://sputnikarabic.ae/20221113/زواج-ابنة-ترامب-من-رجل-أعمال-لبناني-يصغرها-بأربع-سنوات-1070116617.html

زواج ابنة ترامب من رجل أعمال لبناني يصغرها بأربع سنوات

زواج ابنة ترامب من رجل أعمال لبناني يصغرها بأربع سنوات

تزوجت ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تيفاني، البالغة من العمر 29 عاما رجل الأعمال اللبناني مايكل بولس البالغ من العمر 25 عاما، وأقيم حفل الزفاف مساء... 13.11.2022, سبوتنيك عربي

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دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

مجتمع

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بدأت علاقة مايكل وتيفاني منذ 4 سنوات، وهو نجل رجل أعمال لبناني ثري يمتلك شركات عدة في أفريقيا، وفي حين تقول الصحافة الأمريكية إنه "سليل عائلة ثرية في الخارج"، تصفه بعض المجلات بأنه "وريث ملياردير".وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن ترامب لم يكن في حالة معنوية جيدة خلال الحفل الذي أقيم في منتجعه، نظرا لفشل العديد من المرشحين الذين دعمهم خلال انتخابات التجديد النصفي.وتقول مصادر الشبكة، إن بعض الجمهوريين يتساءلون الآن عن نفوذه الآخذ في الانحسار، وإن بات "غريب الأطوار"، ويركز بشكل أكبر على "إعلان خاص به" يوم الثلاثاء حيث يمكن أن يعلن – ربما لا – ترشحه للرئاسة في 2024.مايكل هو ابن رجل الأعمال اللبناني مسعد بولس والذي ينحدر من قرية كفركا في شمال البلاد، ويدير شركتين في نيجيريا وأعمال تجارة السيارات والمعدات والتجزئة والتشييد، بحسب موقع "ذا ناشونال".أسست والدته، سارة بولس، جمعية الفنون المسرحية في نيجيريا، وهي "وجهة متكاملة لفنون الأداء والرقص والمسرح والموسيقى والفنون البصرية".وُلد مايكل في لبنان ونشأ وتلقى تعليمه في لاغوس، أكبر مدينة أفريقية. بدأ هو وتيفاني المواعدة في عام 2018، وكثيرا ما تم تصويره مع ابنة الرئيس السابق في المناسبات السياسية لدعم والدها.وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سابقا إلى أن خاتم الخطبة الذي قدمه مايكل، يزن 13 قيراطا ويصل ثمنه إلى حوالي 1.2 مليون دولار.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مجتمع