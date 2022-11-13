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https://sputnikarabic.ae/20221113/زيلينسكي-الأوكراني-يقول-إنه-سيلقي-خطابا-عبر-الفيديو-كونفرانس-في-قمة-العشرين-1070130296.html
زيلينسكي الأوكراني يقول إنه سيلقي خطابا عبر الفيديو كونفرانس في قمة العشرين
زيلينسكي الأوكراني يقول إنه سيلقي خطابا عبر الفيديو كونفرانس في قمة العشرين
أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، مشاركته في قمة مجموعة العشرين المقبلة عبر خاصية الفيديو كونفرانس. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T22:28+0000
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زيلينسكي
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وأضاف "نحن نستعد بنشاط لأسبوع مهم لأوكرانيا وهو أسبوع دبلوماسي. ستعقد قمة العشرين في إندونيسيا، وسيتم عرض موقفنا.. سيكون خطابي يوم الثلاثاء".ستستضيف إندونيسيا، التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني.وقال الكرملين، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة، وإن الوفد الروسي سيترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف.
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زيلينسكي
زيلينسكي

زيلينسكي الأوكراني يقول إنه سيلقي خطابا عبر الفيديو كونفرانس في قمة العشرين

22:28 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
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أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، مشاركته في قمة مجموعة العشرين المقبلة عبر خاصية الفيديو كونفرانس.
وأضاف "نحن نستعد بنشاط لأسبوع مهم لأوكرانيا وهو أسبوع دبلوماسي. ستعقد قمة العشرين في إندونيسيا، وسيتم عرض موقفنا.. سيكون خطابي يوم الثلاثاء".
ستستضيف إندونيسيا، التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني.
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05:22 GMT
وقال الكرملين، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة، وإن الوفد الروسي سيترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف.
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