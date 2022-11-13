https://sputnikarabic.ae/20221113/زيلينسكي-الأوكراني-يقول-إنه-سيلقي-خطابا-عبر-الفيديو-كونفرانس-في-قمة-العشرين-1070130296.html

زيلينسكي الأوكراني يقول إنه سيلقي خطابا عبر الفيديو كونفرانس في قمة العشرين

زيلينسكي الأوكراني يقول إنه سيلقي خطابا عبر الفيديو كونفرانس في قمة العشرين

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، مشاركته في قمة مجموعة العشرين المقبلة عبر خاصية الفيديو كونفرانس. 13.11.2022, سبوتنيك عربي

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زيلينسكي

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وأضاف "نحن نستعد بنشاط لأسبوع مهم لأوكرانيا وهو أسبوع دبلوماسي. ستعقد قمة العشرين في إندونيسيا، وسيتم عرض موقفنا.. سيكون خطابي يوم الثلاثاء".ستستضيف إندونيسيا، التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني.وقال الكرملين، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة، وإن الوفد الروسي سيترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف.

https://sputnikarabic.ae/20221113/كبير-مفاوضي-أوكرانيا-يقول-إن-المفاوضات-مع-روسيا-ربما-تبدأ-منتصف-عام-2023-1070108658.html

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زيلينسكي