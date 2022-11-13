https://sputnikarabic.ae/20221113/شاب-سعودي-يشكو-من-مشكلة-تقنية-على-تويتر-وماسك-يرد-عليه-باللغة-العربية-1070116312.html

شاب سعودي يشكو من مشكلة تقنية على "تويتر" وماسك يرد عليه باللغة العربية

شاب سعودي يشكو من مشكلة تقنية على "تويتر" وماسك يرد عليه باللغة العربية

فاجأ الرئيس التنفيذي ومالك شركة "تويتر" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، متابعيه، بالتغريد باللغة العربية، ردا على أحد المتابعين. 13.11.2022, سبوتنيك عربي

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إيلون ماسك

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وكتب شاب سعودي يدعى ثنيان، تغريدة تتضمن شكوى بإصلاح بعض المشكلات التقنية في المنصة، ليرد عليه إيلون ماسك باللغة العربية.وقال ثنيان في تغريدته: "منذ فترة والهاشتاغات العربية مليئة بالتغريدات العشوائية والإعلانات، وفي كل مرة أرى هاشتاغا عربيا لا أستطيع إيجاد موضوعه الأصلي، أرجو إصلاحها".يذكر أن ماسك توعد أصحاب الحسابات الوهمية التي تنشر التغريدات العشوائيات والإعلانات المضللة بمتابعتها بل وحجبها إذا تطلب الأمر.واستحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار، قبل أسابيع، وأحدثت قراراته التي اتخذها منذ ذلك الحين فوضى عارمة، إذ أقال مجلس الإدارة وأكثر من نصف موظفيه.وبعد ذلك اتخذ ماسك قرارًا بفرض رسوم قدرها 8 دولارات أمريكية مقابل توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء، وهو ما تسبب في موجة من الحسابات الاحتيالية التي سببت خسائر بالمليارات لبعض الشركات.

https://sputnikarabic.ae/20221113/ماسك-يعلن-موعد-إعادة-فتح-باب-الاشتراك-في-خدمة-تويتر-بلو-بعد-أزمة-الحسابات-المزيفة-1070113667.html

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