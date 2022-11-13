عربي
https://sputnikarabic.ae/20221113/شاب-سعودي-يشكو-من-مشكلة-تقنية-على-تويتر-وماسك-يرد-عليه-باللغة-العربية-1070116312.html
شاب سعودي يشكو من مشكلة تقنية على "تويتر" وماسك يرد عليه باللغة العربية
شاب سعودي يشكو من مشكلة تقنية على "تويتر" وماسك يرد عليه باللغة العربية
فاجأ الرئيس التنفيذي ومالك شركة "تويتر" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، متابعيه، بالتغريد باللغة العربية، ردا على أحد المتابعين. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T13:01+0000
2022-11-13T13:01+0000
منوعات
مجتمع
تويتر
إيلون ماسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063783028_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_dd7e2e2b6a220da37e3beeb88b726c8a.jpg
وكتب شاب سعودي يدعى ثنيان، تغريدة تتضمن شكوى بإصلاح بعض المشكلات التقنية في المنصة، ليرد عليه إيلون ماسك باللغة العربية.وقال ثنيان في تغريدته: "منذ فترة والهاشتاغات العربية مليئة بالتغريدات العشوائية والإعلانات، وفي كل مرة أرى هاشتاغا عربيا لا أستطيع إيجاد موضوعه الأصلي، أرجو إصلاحها".يذكر أن ماسك توعد أصحاب الحسابات الوهمية التي تنشر التغريدات العشوائيات والإعلانات المضللة بمتابعتها بل وحجبها إذا تطلب الأمر.واستحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار، قبل أسابيع، وأحدثت قراراته التي اتخذها منذ ذلك الحين فوضى عارمة، إذ أقال مجلس الإدارة وأكثر من نصف موظفيه.وبعد ذلك اتخذ ماسك قرارًا بفرض رسوم قدرها 8 دولارات أمريكية مقابل توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء، وهو ما تسبب في موجة من الحسابات الاحتيالية التي سببت خسائر بالمليارات لبعض الشركات.
https://sputnikarabic.ae/20221113/ماسك-يعلن-موعد-إعادة-فتح-باب-الاشتراك-في-خدمة-تويتر-بلو-بعد-أزمة-الحسابات-المزيفة-1070113667.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063783028_51:0:920:652_1920x0_80_0_0_a096731b69effc98ba65a23165e517a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, مجتمع, تويتر, إيلون ماسك
منوعات, مجتمع, تويتر, إيلون ماسك

شاب سعودي يشكو من مشكلة تقنية على "تويتر" وماسك يرد عليه باللغة العربية

13:01 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURISالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS
تابعنا عبرTelegram
فاجأ الرئيس التنفيذي ومالك شركة "تويتر" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، متابعيه، بالتغريد باللغة العربية، ردا على أحد المتابعين.
وكتب شاب سعودي يدعى ثنيان، تغريدة تتضمن شكوى بإصلاح بعض المشكلات التقنية في المنصة، ليرد عليه إيلون ماسك باللغة العربية.
وقال ثنيان في تغريدته: "منذ فترة والهاشتاغات العربية مليئة بالتغريدات العشوائية والإعلانات، وفي كل مرة أرى هاشتاغا عربيا لا أستطيع إيجاد موضوعه الأصلي، أرجو إصلاحها".
وفاجأ إيلون ماسك، صاحب الشكوى بالرد عليه باللغة العربية قائلا "سوف تفعل".
يذكر أن ماسك توعد أصحاب الحسابات الوهمية التي تنشر التغريدات العشوائيات والإعلانات المضللة بمتابعتها بل وحجبها إذا تطلب الأمر.
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
ماسك يعلن موعد إعادة فتح باب الاشتراك في خدمة "تويتر بلو" بعد أزمة "الحسابات المزيفة"‏
11:19 GMT
واستحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار، قبل أسابيع، وأحدثت قراراته التي اتخذها منذ ذلك الحين فوضى عارمة، إذ أقال مجلس الإدارة وأكثر من نصف موظفيه.
وبعد ذلك اتخذ ماسك قرارًا بفرض رسوم قدرها 8 دولارات أمريكية مقابل توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء، وهو ما تسبب في موجة من الحسابات الاحتيالية التي سببت خسائر بالمليارات لبعض الشركات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала