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https://sputnikarabic.ae/20221113/طالبان-تعلن-مقتل-5-عناصر-من-داعش-في-العاصمة-الأفغانية-1070123272.html
"طالبان" تعلن مقتل 5 عناصر من "داعش" في العاصمة الأفغانية
"طالبان" تعلن مقتل 5 عناصر من "داعش" في العاصمة الأفغانية
أعلنت حركة طالبان الأفغانية مقتل خمسة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في اشتباك في منطقة خيرخانة بالعاصمة كابول. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T15:48+0000
2022-11-13T15:48+0000
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كابول - سبوتنيك. وذكر الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد، أن "القوات الخاصة لطالبان قتلت خمسة من عناصر تنظيم داعش بعملية في منطقة 500 عائلة في خيرخانة بكابول".وبحسب مجاهد، فإن عناصر داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، كانوا أعضاء في شبكة متورطة في تفجيرات محدودة في مدينة كابول.وسيطرت حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.
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أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

"طالبان" تعلن مقتل 5 عناصر من "داعش" في العاصمة الأفغانية

15:48 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعناصر من طالبان في كابول
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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أعلنت حركة طالبان الأفغانية مقتل خمسة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في اشتباك في منطقة خيرخانة بالعاصمة كابول.
كابول - سبوتنيك. وذكر الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد، أن "القوات الخاصة لطالبان قتلت خمسة من عناصر تنظيم داعش بعملية في منطقة 500 عائلة في خيرخانة بكابول".
وبحسب مجاهد، فإن عناصر داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، كانوا أعضاء في شبكة متورطة في تفجيرات محدودة في مدينة كابول.
وأضاف مجاهد أنه تم الحصول على كمية من الأسلحة والقنابل اليدوية ومواد متفجرة أخرى بفضل هذه العملية.
وسيطرت حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية) على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.
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