https://sputnikarabic.ae/20221113/طهران-ترد-على-برلين-بعد-دعوتها-لفرض-عقوبات-جديدة-ضدها-1070111339.html
طهران ترد على برلين بعد دعوتها لفرض عقوبات جديدة ضدها
طهران ترد على برلين بعد دعوتها لفرض عقوبات جديدة ضدها
رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، على مواقف المستشار الألماني الأخيرة حيال بلاده، ودعوته لفرض عقوبات جديدة ضد إيران. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T08:48+0000
2022-11-13T08:48+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن كنعاني قوله إن "ألمانيا تتهرب من مسؤولياتها الدولية فيما يتعلق باحترام سيادة الدول".وأشار إلى أن ألمانيا هي التي يجب أن تتعامل بمسؤولية وشفافية حيال ماضيها وليس إيران، وأوصى المسؤولين الألمان بإعادة "العقلانية" إلى العلاقات الثنائية.وأكد كنعاني أن "الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة، هو الطريق الوحيد لتعزيز التعاون المستدام بين البلدين".وتابع: "بعض أدعياء حقوق الإنسان وبنسيان سجلهم الأسود تجاه الشعب الإيراني، من خلال دعمهم الأعمى لنظام العقوبات الأمريكية الظالمة وصمتهم حيال الهجوم الإهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز، جعلوا حقوق الإنسان ألعوبة سياسية بأيديهم".وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد وجه، أمس السبت، انتقادات لإيران على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بها، لافتا إلى أنه يميل إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع.يعمل الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجيته في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للاتفاق على عقوبات إضافية ضد إيران بهدف زيادة الضغط على قيادتها السياسية.
https://sputnikarabic.ae/20221112/ألمانيا-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-إلى-فرض-عقوبات-جديدة-إيران-بسبب-قمع-الاحتجاجات-1070106864.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
طهران ترد على برلين بعد دعوتها لفرض عقوبات جديدة ضدها
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رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، على مواقف المستشار الألماني الأخيرة حيال بلاده، ودعوته لفرض عقوبات جديدة ضد إيران.
ونقلت
وكالة الأنباء الإيرانية، عن كنعاني قوله إن "ألمانيا تتهرب من مسؤولياتها الدولية فيما يتعلق باحترام سيادة الدول".
ورأى كنعاني أن هذه المواقف تدخل في شؤون إيران الداخلية وغير دبلوماسية، واصفا إياها بـ"الاستفزازية".
وأشار إلى أن ألمانيا
هي التي يجب أن تتعامل بمسؤولية وشفافية حيال ماضيها وليس إيران، وأوصى المسؤولين الألمان بإعادة "العقلانية" إلى العلاقات الثنائية.
وأكد كنعاني أن "الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة، هو الطريق الوحيد لتعزيز التعاون المستدام بين البلدين".
وتابع: "بعض أدعياء حقوق الإنسان وبنسيان سجلهم الأسود تجاه الشعب الإيراني، من خلال دعمهم الأعمى لنظام العقوبات الأمريكية الظالمة وصمتهم حيال الهجوم الإهابي على مرقد شاه جراغ في شيراز، جعلوا حقوق الإنسان ألعوبة سياسية بأيديهم".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز
قد وجه، أمس السبت، انتقادات لإيران على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بها، لافتا إلى أنه يميل إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع.
يعمل الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران
، ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجيته في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للاتفاق على عقوبات إضافية ضد إيران بهدف زيادة الضغط على قيادتها السياسية.