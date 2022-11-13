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عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي يكشف حجم موازنة 2023
عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي يكشف حجم موازنة 2023
كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، اليوم الاحد، عن حجم الموازنة العامة لعام 2023 قائلا إنها ستكون بحدود 125 الى 130 مليار دولار. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T19:17+0000
2022-11-13T19:17+0000
العراق
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن كوجر قوله بأن الموازنة الاستثمارية هي السبيل لإنقاذ الواقع العراقي، مضيفا أنه إذا عملت الحكومة بجد واستطاعت أن تفعل الموازنة الاستثمارية فان هذا سيفرح المواطن، معربا عن أمله في ألا تتحكم الأحزاب في الموازنة".ويرى كوجر أن أموال الموازنة "كبيرة إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح"، وفي نفس الوقت يرى أن المبلغ غير كبير بالنسبة للمشاريع التي يحتاجها العراق وبرنامج الحكومة وتنفيذه هو ما يحدد إذا ما كانت الموازنة قادرة على إنقاذ العراق.وانتقد كوجر ما وصفه بالمشاريع المتلكئة، مشيرا إلى أنها هي ما تعطل عملية الاستثمار، خاصة وأن البنى التحتية في العراق عموما متهالكة.وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة النزاهة في العراق، علاء الساعدي، اليوم الأحد، إنه تقدم بطلب لرئيس الوزراء العراقي، ‏محمد شياع السوداني، لإعفائه من منصبه.‏وعن سبب تقدمه بطلب الإعفاء من منصبه، أوضح الساعدي أن "استحداث أجهزة رقابية في الهيكل العام لمؤسسات الدول العراقية كان أمرا حتميا أوجبته التحديات التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق وحالة الفوضى الإدارية والمالية التي تلت تلك الحقبة الزمنية نتيجة لعملية التغيير وحداثة التجربة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
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العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي يكشف حجم موازنة 2023

19:17 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 30 يوليو 2022.
أنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، اليوم الاحد، عن حجم الموازنة العامة لعام 2023 قائلا إنها ستكون بحدود 125 الى 130 مليار دولار.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن كوجر قوله بأن الموازنة الاستثمارية هي السبيل لإنقاذ الواقع العراقي، مضيفا أنه إذا عملت الحكومة بجد واستطاعت أن تفعل الموازنة الاستثمارية فان هذا سيفرح المواطن، معربا عن أمله في ألا تتحكم الأحزاب في الموازنة".
ويرى كوجر أن أموال الموازنة "كبيرة إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح"، وفي نفس الوقت يرى أن المبلغ غير كبير بالنسبة للمشاريع التي يحتاجها العراق وبرنامج الحكومة وتنفيذه هو ما يحدد إذا ما كانت الموازنة قادرة على إنقاذ العراق.
وانتقد كوجر ما وصفه بالمشاريع المتلكئة، مشيرا إلى أنها هي ما تعطل عملية الاستثمار، خاصة وأن البنى التحتية في العراق عموما متهالكة.
وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة النزاهة في العراق، علاء الساعدي، اليوم الأحد، إنه تقدم بطلب لرئيس الوزراء العراقي، ‏محمد شياع السوداني، لإعفائه من منصبه.‏
وعن سبب تقدمه بطلب الإعفاء من منصبه، أوضح الساعدي أن "استحداث أجهزة رقابية في الهيكل العام لمؤسسات الدول العراقية كان أمرا حتميا أوجبته التحديات التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق وحالة الفوضى الإدارية والمالية التي تلت تلك الحقبة الزمنية نتيجة لعملية التغيير وحداثة التجربة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
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