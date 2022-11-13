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https://sputnikarabic.ae/20221113/قيادي-بـ-نداء-السودان-لـسبوتنيك-ثوار-الشارع-قلة-يستغلهم-اليسار-والعلمانيون-لتنفيذ-أجندتهم-1070123633.html
قيادي بـ "نداء السودان" لـ"سبوتنيك": ثوار الشارع قلة يستغلهم اليسار والعلمانيون لتنفيذ أجندتهم
قيادي بـ "نداء السودان" لـ"سبوتنيك": ثوار الشارع قلة يستغلهم اليسار والعلمانيون لتنفيذ أجندتهم
أكد القيادي بمبادرة الوفاق الوطني "نداء السودان"، ربيع عبد العاطي، أن التظاهرات الأخيرة أمام مكتب الأمم المتحدة بالخرطوم تضم كافة قوى التيار الإسلامي في... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T15:57+0000
2022-11-13T15:57+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن تظاهرات نداء الوطن تضم كافة الطيف الإسلامي وتمثل غالبية أهل السودان من المجموعات الاجتماعية والإدارات الأهلية والطوائف الدينية، الأمر الذي أحدث نوعا من الارتباك لدى القوى التي لا تملك قواعد شعبية على الأرض.وأضاف عبد العاطي، إن مبادرة الوفاق الوطني لديها ثقل وقدرات كبيرة، ما يجعل من الخطورة تجاوزها، ولا يفيد الزعم بأنهم محسوبون على النظام السابق، وإن كان هذا الزعم صحيحا، فهذا يعني أن جماهير النظام السابق قوة يستحيل قهرها.وأشار إلى أن ما نادت به التظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة بالخرطوم، هو الرفض القاطع لأي تدخل أجنبي في شأن السودان، وحذرت من مثل هذا الاتجاه، بل كان إصرار الجماهير الهادرة بطرد فولكر والدعوة لحلول سودانية.وأوضح القيادي بمبادرة الوفاق الوطني، أن "هناك مسودة وثيقة يرى البعض بأنها أجنبية الصنع، تحت لافتة مزورة مرفوضة تماما يراد لها أن تكون الأساس الدستوري للفترة الانتقالية، وهي وثيقة لقيطة تتناقض مع أعراف الشعب وقيمه"، على حد قوله.يذكر أن آلاف السودانيين كانوا قد تظاهروا، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم رفضا لما أسموه "تدخل السفارات الأجنبية" في إعداد الدستور الانتقالي للبلاد.وبحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية تظاهر آلاف السودانيين أمام مقر البعثة الأممية، تحت شعار "تحت شعار "موكب الكرامة الثاني".وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية؛ وطالبوا "بعدم تدخل السفارات الغربية في إعداد الدستور الانتقالي"، وطرد رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس ورفض إنجاز تسوية سياسية ثنائية بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير.ودعا للمظاهرة حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم سابقا) والمحظور حاليا، إلى جانب تيارات إسلامية.ومشروع الدستور الانتقالي للبلاد أعدته نقابة المحامين السودانيين وسلمته في سبتمبر/أيلول الماضي إلى الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي.ويتضمن المشروع طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

قيادي بـ "نداء السودان" لـ"سبوتنيك": ثوار الشارع قلة يستغلهم اليسار والعلمانيون لتنفيذ أجندتهم

15:57 GMT 13.11.2022
© AFP 2022نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022
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أكد القيادي بمبادرة الوفاق الوطني "نداء السودان"، ربيع عبد العاطي، أن التظاهرات الأخيرة أمام مكتب الأمم المتحدة بالخرطوم تضم كافة قوى التيار الإسلامي في السودان، ومطالبها عدم التدخل الخارجي في شؤون البلاد.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن تظاهرات نداء الوطن تضم كافة الطيف الإسلامي وتمثل غالبية أهل السودان من المجموعات الاجتماعية والإدارات الأهلية والطوائف الدينية، الأمر الذي أحدث نوعا من الارتباك لدى القوى التي لا تملك قواعد شعبية على الأرض.
وأضاف عبد العاطي، إن مبادرة الوفاق الوطني لديها ثقل وقدرات كبيرة، ما يجعل من الخطورة تجاوزها، ولا يفيد الزعم بأنهم محسوبون على النظام السابق، وإن كان هذا الزعم صحيحا، فهذا يعني أن جماهير النظام السابق قوة يستحيل قهرها.
وأشار إلى أن ما نادت به التظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة بالخرطوم، هو الرفض القاطع لأي تدخل أجنبي في شأن السودان، وحذرت من مثل هذا الاتجاه، بل كان إصرار الجماهير الهادرة بطرد فولكر والدعوة لحلول سودانية.
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وأوضح القيادي بمبادرة الوفاق الوطني، أن "هناك مسودة وثيقة يرى البعض بأنها أجنبية الصنع، تحت لافتة مزورة مرفوضة تماما يراد لها أن تكون الأساس الدستوري للفترة الانتقالية، وهي وثيقة لقيطة تتناقض مع أعراف الشعب وقيمه"، على حد قوله.
وحول موقف المبادرة من الثوار في الشارع يقول عبد العاطي، ثوار الشارع قلة لا تملك سوى حرق الإطارات وتكسير الشوارع ويستفيد منها اليسار والعلمانيون لتنفيذ أجندتهم ويسميهم الرأي العام بالقطيع.
يذكر أن آلاف السودانيين كانوا قد تظاهروا، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم رفضا لما أسموه "تدخل السفارات الأجنبية" في إعداد الدستور الانتقالي للبلاد.
وبحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية تظاهر آلاف السودانيين أمام مقر البعثة الأممية، تحت شعار "تحت شعار "موكب الكرامة الثاني".
وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية؛ وطالبوا "بعدم تدخل السفارات الغربية في إعداد الدستور الانتقالي"، وطرد رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس ورفض إنجاز تسوية سياسية ثنائية بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير.
ودعا للمظاهرة حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم سابقا) والمحظور حاليا، إلى جانب تيارات إسلامية.
ومشروع الدستور الانتقالي للبلاد أعدته نقابة المحامين السودانيين وسلمته في سبتمبر/أيلول الماضي إلى الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي.
ويتضمن المشروع طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها.
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