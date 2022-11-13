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https://sputnikarabic.ae/20221113/لافروف-الولايات-المتحدة-نجحت-في-محاولاتها-لزعزعة-استقرار-منطقة-آسيان-وتقسيم-الرابطة-1070110121.html
لافروف: الولايات المتحدة نجحت في محاولاتها لزعزعة استقرار منطقة "آسيان" وتقسيم الرابطة
لافروف: الولايات المتحدة نجحت في محاولاتها لزعزعة استقرار منطقة "آسيان" وتقسيم الرابطة
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن إصرار الولايات المتحدة وشركائها الغربيين على إدراج تقييمات غير مقبولة بشأن الوضع في أوكرانيا، تسبب في عدم صدور بيان... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T07:28+0000
2022-11-13T07:51+0000
العالم
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وقال لافروف في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات قمة آسيان اليوم الأحد: "لم يتم اتخاذ أي قرارات جماعية اليوم، عقب إصرار الولايات المتحدة وشركائها الغربيين على لهجة غير مقبولة على الإطلاق فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في عدم إصدار بيان مشترك بشأن اجتماعات القمة.كما أضاف وزير الخارجية: "لو كان الهدف هو زرع الشك في رابطة آسيان وتقويض تجانسها، فبشكل عام نجح الأمريكيون في تحقيق أهدافهم".
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لافروف: الولايات المتحدة نجحت في محاولاتها لزعزعة استقرار منطقة "آسيان" وتقسيم الرابطة

07:28 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 13.11.2022)
© Sputnikمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن إصرار الولايات المتحدة وشركائها الغربيين على إدراج تقييمات غير مقبولة بشأن الوضع في أوكرانيا، تسبب في عدم صدور بيان مشترك بشأن نتائج قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وقال لافروف في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات قمة آسيان اليوم الأحد: "لم يتم اتخاذ أي قرارات جماعية اليوم، عقب إصرار الولايات المتحدة وشركائها الغربيين على لهجة غير مقبولة على الإطلاق فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في عدم إصدار بيان مشترك بشأن اجتماعات القمة.

كما أضاف وزير الخارجية: "لو كان الهدف هو زرع الشك في رابطة آسيان وتقويض تجانسها، فبشكل عام نجح الأمريكيون في تحقيق أهدافهم".
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