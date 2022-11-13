https://sputnikarabic.ae/20221113/لافروف-الولايات-المتحدة-نجحت-في-محاولاتها-لزعزعة-استقرار-منطقة-آسيان-وتقسيم-الرابطة-1070110121.html
لافروف: الولايات المتحدة نجحت في محاولاتها لزعزعة استقرار منطقة "آسيان" وتقسيم الرابطة
لافروف: الولايات المتحدة نجحت في محاولاتها لزعزعة استقرار منطقة "آسيان" وتقسيم الرابطة
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن إصرار الولايات المتحدة وشركائها الغربيين على إدراج تقييمات غير مقبولة بشأن الوضع في أوكرانيا، تسبب في عدم صدور بيان... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T07:28+0000
2022-11-13T07:28+0000
2022-11-13T07:51+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065636459_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_66a805584a3e510d17beea8debecf8d0.jpg
وقال لافروف في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات قمة آسيان اليوم الأحد: "لم يتم اتخاذ أي قرارات جماعية اليوم، عقب إصرار الولايات المتحدة وشركائها الغربيين على لهجة غير مقبولة على الإطلاق فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في عدم إصدار بيان مشترك بشأن اجتماعات القمة.كما أضاف وزير الخارجية: "لو كان الهدف هو زرع الشك في رابطة آسيان وتقويض تجانسها، فبشكل عام نجح الأمريكيون في تحقيق أهدافهم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065636459_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b6ba7c9e6c7bad781f5ed730f96a09c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لافروف: الولايات المتحدة نجحت في محاولاتها لزعزعة استقرار منطقة "آسيان" وتقسيم الرابطة
07:28 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 13.11.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن إصرار الولايات المتحدة وشركائها الغربيين على إدراج تقييمات غير مقبولة بشأن الوضع في أوكرانيا، تسبب في عدم صدور بيان مشترك بشأن نتائج قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وقال لافروف في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات قمة آسيان اليوم الأحد: "لم يتم اتخاذ أي قرارات جماعية اليوم، عقب إصرار الولايات المتحدة وشركائها الغربيين على لهجة غير مقبولة على الإطلاق فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في عدم إصدار بيان مشترك بشأن اجتماعات القمة.
كما أضاف وزير الخارجية: "لو كان الهدف هو زرع الشك في رابطة آسيان وتقويض تجانسها، فبشكل عام نجح الأمريكيون في تحقيق أهدافهم".