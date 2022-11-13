ماراثون "أنا بيروت" يعيد الفرح والحياة إلى قلب العاصمة اللبنانية
14:22 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 13.11.2022)
© Sputnik . abedal kader albaiماراثون "أنا بيروت" يعيد الفرح والحياة إلى قلب العاصمة اللبنانية
© Sputnik . abedal kader albai
كسر سباق "ماراثون بيروت الدولي" الأجواء الجامدة والحزينة التي يعاني لبنان منذ عدة سنوات، وجعلت العاصمة في يوم فرح وحياة، فالماراثون الذي أقيم بنسخته 18 تحت شعار " أنا بيروت" استطاع أن يجذب 12000 عداء وعداءة من لبنان والبلدان العربية والأجنبية.
وقسم الماراثون إلى عدة فئات وهي: سباق نصف الماراثون (21.1 كلم) لفئة الاحتياجات الخاصة، سباق الماراتون (195. 42 كلم)، سباق نصف الماراتون (21.1 كلم)، سباق 10 كيلومترات، سباق 5 كيلومترات (للمرح) الذي يشارك فيه أكثر من 7500 شخصا، وهو مخصص لأهداف إنسانية يرفع من خلاله المشاركون عدة قضايا اجتماعية وإنسانية.
وقال محافظ مدينة بيروت القاضي وليد عبود لوكالة "سبوتنيك"، إن "الماراثون أصبح تقليدا في بيروت منذ عشرون عاما، وهو من علامات بيروت الفارقة، اضطر للتوقف منذ ثلاث سنوات بسبب تفشي جائحة كورونا وانفجار المرفأ، وتوقفت معه بيروت والوطن بشكل كامل".
© Sputnik . abedal kader albaiماراثون "أنا بيروت" يعيد الفرح والحياة إلى قلب العاصمة اللبنانية
ماراثون "أنا بيروت" يعيد الفرح والحياة إلى قلب العاصمة اللبنانية
© Sputnik . abedal kader albai
وتمنى أن "يكون إعادة انطلاقته مرة جديدة هو إيذان بإعادة إطلاق بيروت ولبنان من جديد"، وتوجه برسالة للشعب اللبناني قائلا" لا تتشاءموا لدي قناعة كبيرة أن ما يحدث هو موجة وستنتهي، نحن سماؤنا اهتزت ولكن هذه ليست النهاية، وستعود بيروت أجمل مما كانت عليه".
© Sputnik . abedal kader albaiماراثون "أنا بيروت" يعيد الفرح والحياة إلى قلب العاصمة اللبنانية
ماراثون "أنا بيروت" يعيد الفرح والحياة إلى قلب العاصمة اللبنانية
© Sputnik . abedal kader albai
وقالت رئيسة جمعية بيروت ماراتون مي الخليل إنه "في السنة الماضية قررنا أن نبدأ من جديد وأقمنا مارثون تحت شعار ركضة أمل من أجل لبنان، بمشاركة 6000 عداء وعداءة، هذه السنة قلنا إن بيروت ولبنان بحاجة لنا، شوارع بيروت مع كل خبطة قدم تنتعش مرة أخرى، الجميع جاء متضامنا تحت شعار "أنا بيروت" حاملا الهوية، واجتمعنا اليوم 12000 عداء وعداءة من 60 جنسية عربية وأجنبية".
© Sputnik . abedal kader albaiماراثون "أنا بيروت" يعيد الفرح والحياة إلى قلب العاصمة اللبنانية
ماراثون "أنا بيروت" يعيد الفرح والحياة إلى قلب العاصمة اللبنانية
© Sputnik . abedal kader albai
وأضافت " نحن نريد نقول إننا من خلال الرياضة والثقافة والفن والسياحة سنستمر بالنضال لينهض لبنان ويستعيد نشاطه".
© Sputnik . abedal kader albaiماراثون "أنا بيروت" يعيد الفرح والحياة إلى قلب العاصمة اللبنانية
ماراثون "أنا بيروت" يعيد الفرح والحياة إلى قلب العاصمة اللبنانية
© Sputnik . abedal kader albai
وقال العداء الأردني عوني الرجبي إن "سباق بيروت يعني لي كثيرا، وأعتبر نفسي في بلدي الثاني، الأجواء جميلة جدا إلى جانب العدائين، وهذا حدث عالمي وينافس كل بلدان العالم، وأتمنى أن يكون لجميع الدول العربية سباقات ومهرجانات رياضية مماثلة".
وشارك في تنظيم الحدث الرياضي الكبير مئات العناصر الأمنيّة، التي عملت على اتّخاذ تدابير السير والإجراءات الأمنيّة اللّازمة للحماية.