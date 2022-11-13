https://sputnikarabic.ae/20221113/مدير-مهرجان-القاهرة-وحسن-الرداد-يتحدثون-لـسبوتنيك-عن-اتجاه-جديد-لصناعة-سينما-صديقة-للبيئة-1070130551.html

مدير مهرجان القاهرة وحسن الرداد يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن اتجاه جديد لصناعة سينما صديقة للبيئة

مدير مهرجان القاهرة وحسن الرداد يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن اتجاه جديد لصناعة سينما صديقة للبيئة

قال المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الدورة 44 من المهرجان مبشرة جدا، وثرية بالأحداث القيمة. 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T23:50+0000

2022-11-13T23:50+0000

2022-11-13T23:50+0000

مهرجان القاهرة السينمائي

أخبار مهرجان القاهرة السينمائي

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه الدورة تم افتتاحها بفيلم "The Fabelmans " للمخرج ستيفين سبيلبرج، وتستضيف المخرج العالمي بيلا تارا، والمخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، رئيسة لجنة التحكيم، كما تضم أفلام أخرى حصدت جوائز عالمية مثل جائزة مهرجان كان السينمائي.وأوضح أن صناعة السينما تحاول مواكبة الاتجاه العالمي الحديث للحفاظ على البيئة عبر محاولة التخلص من العادات السيئة لصناعة السينما فيما يخص البيئة. مؤكدا أن هناك منتجين ومخرجين يعملون على هذا المنهج، ويستضيف المهرجان عددا منهم من مختلف الدول ليشاركوا تجربتهم مع الفنانين المصريين.من جهته، اعتبر مدير مسابقة أسبوع النقاد الدولي بمهرجان القاهرة السينمائي، الناقد أسامة عبد الفتاح في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن النسخة الحالية من المهرجان تضم برنامجا قويا للأفلام، وتستضيف كبار الشخصيات الفنية مثل المخرج بيلا تارا الذي يستعد لعقد ورشة لشباب السينمائيين المصريين، وفيلم للمخرج ستيفين سبيلجر.وأضاف في تصريحات خاصة ل سبوتنيك، أن المهرجان يضم برنامجا ضخما، وأفلاما تحقق التنوع على أكثر من مستوى، لا سيما المستوى الجغرافي حيث تعرض أفلام من جميع أنحاء العالم آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأفلاما فنية وكلاسيكية.أما الفنان الكبير حسن الرداد، فأشاد بالتنظيم المتميز للنسخة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة الفنان حسين فهمي وأمير رمسيس، مؤكدا أن مهرجان القاهرة عريق ويمثل السينما المصرية.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن المهرجان يضم عددا كبيرا من الأفلام المثيرة من مختلف دول العالم، لاسيما فيلم الافتتاح للمخرج الكبير ستيفين سبيلجر.وانطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تستمر حتى 22 من نفس نوفمبر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20221113/رئيس-مهرجان-القاهرة-السينمائي-لسبوتنيك-نسخة-هذا-العام-مميزة-وتواكب-الاهتمام-العالمي-بالمناخ-1070130019.html

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