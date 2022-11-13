https://sputnikarabic.ae/20221113/مستشار-زيلينسكي-تصويت-أوكرانيا-ضد-إسرائيل-في-الأمم-المتحدة-خطأ-فادح-1070121513.html

مستشار زيلينسكي: تصويت أوكرانيا ضد إسرائيل في الأمم المتحدة "خطأ فادح"

مستشار زيلينسكي: تصويت أوكرانيا ضد إسرائيل في الأمم المتحدة "خطأ فادح"

وصف أوليكسي أريستوفيتش مستشار رئيس أوكرانيا فلاوديمير زيلينسكي، تصويت بلاده في الأمم المتحدة ضد إسرائيل بـ "الخطأ الفادح". 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T15:13+0000

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وكانت أوكرانيا ضمن 98 دولة في الأمم المتحدة، صوتت مساء الجمعة الماضي لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.وقال أريستوفيتش في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت": "تصويت أوكرانيا ضد إسرائيل خطأ فادح".وعلى حد قوله فإن "موقف وزارة الخارجية الأوكرانية غير منطقي وغير مقبول".وأضاف المسؤول الأوكراني: "انضممنا بذلك إلى روسيا وإيران اللتين تهاجماننا، ما يحدث نفورا منا في إسرائيل - التي نريدها كحليف. على أوكرانيا أن تمتنع على الأقل عن مثل هذا التصويت".وسبق أن انتقد، السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، تأييد كييف للطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة.وصرح برودسكي في تغريدة له على "تويتر" قائلا: "إن التأييد الأوكراني للمقترح مخيب للآمال للغاية"، مشيرا إلى أن "دعم المبادرات المعادية لإسرائيل في الأمم المتحدة لا يساعد في بناء الثقة بين إسرائيل وأوكرانيا".يشار إلى أن مشروع القرار عارضته 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من محكمة العدل أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.

https://sputnikarabic.ae/20221112/إسرائيل-تنتقد-تأييد-أوكرانيا-لقرار-الأمم-المتحدة-بشأن-تدخل-محكمة-العدل-1070084655.html

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