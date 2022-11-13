https://sputnikarabic.ae/20221113/مصرع-4-أشخاص-في-حادث-مروري-جنوب-غربي-باكستان-1070108274.html
مصرع 4 أشخاص في حادث مروري جنوب غربي باكستان
مصرع 4 أشخاص في حادث مروري جنوب غربي باكستان
لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث مروري في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، يوم السبت، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T04:58+0000
2022-11-13T04:58+0000
2022-11-13T04:58+0000
أخبار باكستان
باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050359776_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4df8d412bb094514e7838ba2a9288831.jpg
وأفادت التقارير أن الحادث وقع على مشارف كويتا، عاصمة المقاطعة.وصدمت شاحنة سيارة مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة في السيارة وإصابة اثنين من المارة.ونُقل المصابان إلى مستشفى قريب، وكانا في حالة حرجة.وكثيرا ما تحدث حوادث الطرق في باكستان بسبب تدني حالة الطرق وانتهاك قواعد السلامة على الطرق والقيادة المتهورة.وقال سلمان الزبير، سفير السلامة على الطرق في الشرطة الوطنية للطرق السريعة، خلال تحدثه في فعالية أقيمت مؤخرا، إن باكستان من بين أكبر الدول التي لديها أكبر عدد من حوادث الطرق في آسيا.وأضاف أن حوالي 67 في المائة من الحوادث تعزى إلى أخطاء بشرية، و28 في المائة إلى ضعف البنية التحتية وتدهور حالة الطرق، وخمسة في المائة إلى المركبات غير الصالحة.
https://sputnikarabic.ae/20221111/باكستان-تنتظر-من-روسيا-الضوء-الأخضر-لاتفاق-مقايضة-العملات--1070042330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1050359776_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_54ebda1589220ec8c5be56a97377b73c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار باكستان, باكستان
مصرع 4 أشخاص في حادث مروري جنوب غربي باكستان
تابعنا عبر
لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث مروري في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، يوم السبت، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
وأفادت التقارير أن الحادث وقع على مشارف كويتا، عاصمة المقاطعة.
وصدمت شاحنة سيارة مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة
في السيارة وإصابة اثنين من المارة.
ونُقل المصابان إلى مستشفى قريب، وكانا في حالة حرجة.
وكثيرا ما تحدث حوادث الطرق في باكستان بسبب تدني حالة الطرق وانتهاك قواعد السلامة على الطرق والقيادة المتهورة.
وقال سلمان الزبير، سفير السلامة على الطرق في الشرطة الوطنية للطرق السريعة، خلال تحدثه في فعالية أقيمت مؤخرا، إن باكستان من بين أكبر الدول التي لديها أكبر عدد من حوادث الطرق في آسيا.
وأضاف أن حوالي 67 في المائة من الحوادث تعزى إلى أخطاء بشرية، و28 في المائة إلى ضعف البنية التحتية وتدهور حالة الطرق، وخمسة في المائة إلى المركبات غير الصالحة.