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مصرع 4 أشخاص في حادث مروري جنوب غربي باكستان
مصرع 4 أشخاص في حادث مروري جنوب غربي باكستان
لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث مروري في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، يوم السبت، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T04:58+0000
2022-11-13T04:58+0000
أخبار باكستان
باكستان
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وأفادت التقارير أن الحادث وقع على مشارف كويتا، عاصمة المقاطعة.وصدمت شاحنة سيارة مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة في السيارة وإصابة اثنين من المارة.ونُقل المصابان إلى مستشفى قريب، وكانا في حالة حرجة.وكثيرا ما تحدث حوادث الطرق في باكستان بسبب تدني حالة الطرق وانتهاك قواعد السلامة على الطرق والقيادة المتهورة.وقال سلمان الزبير، سفير السلامة على الطرق في الشرطة الوطنية للطرق السريعة، خلال تحدثه في فعالية أقيمت مؤخرا، إن باكستان من بين أكبر الدول التي لديها أكبر عدد من حوادث الطرق في آسيا.وأضاف أن حوالي 67 في المائة من الحوادث تعزى إلى أخطاء بشرية، و28 في المائة إلى ضعف البنية التحتية وتدهور حالة الطرق، وخمسة في المائة إلى المركبات غير الصالحة.
https://sputnikarabic.ae/20221111/باكستان-تنتظر-من-روسيا-الضوء-الأخضر-لاتفاق-مقايضة-العملات--1070042330.html
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أخبار باكستان, باكستان
أخبار باكستان, باكستان

مصرع 4 أشخاص في حادث مروري جنوب غربي باكستان

04:58 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSANأناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان
أناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSAN
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لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث مروري في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، يوم السبت، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
وأفادت التقارير أن الحادث وقع على مشارف كويتا، عاصمة المقاطعة.
وصدمت شاحنة سيارة مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة في السيارة وإصابة اثنين من المارة.
ونُقل المصابان إلى مستشفى قريب، وكانا في حالة حرجة.
وكثيرا ما تحدث حوادث الطرق في باكستان بسبب تدني حالة الطرق وانتهاك قواعد السلامة على الطرق والقيادة المتهورة.
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
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وقال سلمان الزبير، سفير السلامة على الطرق في الشرطة الوطنية للطرق السريعة، خلال تحدثه في فعالية أقيمت مؤخرا، إن باكستان من بين أكبر الدول التي لديها أكبر عدد من حوادث الطرق في آسيا.
وأضاف أن حوالي 67 في المائة من الحوادث تعزى إلى أخطاء بشرية، و28 في المائة إلى ضعف البنية التحتية وتدهور حالة الطرق، وخمسة في المائة إلى المركبات غير الصالحة.
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