https://sputnikarabic.ae/20221113/ملك-الأردن-في-خطاب-العرش-للجيش-العربي-والأجهزة-الأمنية-أنتم-الأصدق-قولا-والأخلص-فعلا-1070114370.html

ملك الأردن في "خطاب العرش" للجيش العربي والأجهزة الأمنية: أنتم الأصدق قولا والأخلص فعلا

ملك الأردن في "خطاب العرش" للجيش العربي والأجهزة الأمنية: أنتم الأصدق قولا والأخلص فعلا

حيا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، رجال الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وأثنى على جهودهم في "حماية أمن الوطن والمواطن"، وذلك خلال "خطاب... 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T11:43+0000

2022-11-13T11:43+0000

2022-11-13T12:08+0000

أخبار الأردن

ملك الأردن عبدالله الثاني

العالم العربي

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وقال: "أخاطب رجال الجيش العربي والأجهزة الأمنية اليوم باسم الأردنيين جميعا، وأقول لهم هذا عهدنا بكم، أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا، نحييكم ضباطا وضباط صف وجنودا، فنحن معكم وأنتم معنا صفا واحدا وقلبا واحدا من أجل الأردن الأعز والأقوى".وأكد ملك الأردن في خطابه السنوي أن "التحديث السياسي والاقتصادي لا يكتملان دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية".وقال: "نريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل".وشدد العاهل الأردني على أن "هذا الوطن لم يبنه المتشائمون ولا المشككون، وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته، وبفضل هذه الجهود يمضي هذا الحمى نحو المستقبل بكل ثقة وعزيمة".كما لفت إلى أن "هذا الوطن الذي تأسس على مبادئ العدالة والكرامة الوطنية، يمضي بمسيرته في التحديث تحت سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع وأن يعمل من أجل الجميع".وأكد أن "الرؤية واضحة ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين".وأشار ملك الأردن، عبد الله الثاني، في "خطاب العرش"، إلى أن "الأردن قطع شوطا مهما في إرساء القواعد لتحديث الدولة وتعزيز منعتها، ورسم مسار مئويتها الثانية، بعد جهود تجلت فيها حالة التوافق الوطني، وقد كان هدفنا جميعا خدمة أجيال الحاضر والمستقبل".كما شدد على أن الأردن "سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها، وهي على رأس أولوياتنا ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".وأكد أن "غياب أفق للحل السياسي ينبغي ألا يحول دون مواصلة العمل من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصاديا، لتعزيز صمودهم على أرضهم وتثبيت حقوقهم المشروعة. ولأننا الأقرب إليهم سنعمل على أن يكونوا شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم، ونجدد تأكيدنا على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي".تجدر الإشارة إلى أن "خطاب العرش" هو تقليد دستوري يتم فيه افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، وسيقوم كل من مجلس النواب والأعيان [يشكلان معا مجلس الأمة]، خلال 14 يوما من إلقاء خطاب العرش، برفع رديهما على الخطاب كلا على حدة.وبعد الاستماع لخطاب العرش، سيعقد مجلس الأعيان الـ29 أولى جلساته برئاسة رئيسه فيصل الفايز، ويتضمن جدول أعمال الجلسة، انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه، وأعضاء لجنة وضع صيغة الرد على خطاب العرش.وإلى جانب ما سبق يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، يساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، بحسب المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس، إذ يستهل النواب أعمالهم بانتخاب رئيس المجلس، إذ لا يجوز للمجلس إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب رئيسه، بحسب المادة 5 من النظام الداخلي.

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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي