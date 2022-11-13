https://sputnikarabic.ae/20221113/ملك-الأردن-يلقي-خطاب-العرش-في-افتتاح-الدورة-العادية-الثانية-لمجلس-الأمة-اليوم-1070110628.html

ملك الأردن يلقي "خطاب العرش" في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة اليوم

ملك الأردن يلقي "خطاب العرش" في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة اليوم

ينتظر الأردنيون، اليوم الأحد، إلقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، "خطاب العرش"، وذلك في افتتاح الدورة ‏العادية الثانية لمجلس الأمة الـ19 بشقيه "النواب... 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T07:51+0000

2022-11-13T07:51+0000

2022-11-13T07:51+0000

أخبار الأردن

ملك الأردن عبدالله الثاني

العالم العربي

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ويستعرض الملك عبد الله الثاني خلال الخطاب السنوي، السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الحيوية المهمة في المنطقة، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.كما تتطرق "خطابات العرش" إلى خطط التنمية والسياسات المحلية، والتي تدعو إلى التعاون بين جميع الأجهزة والسلطات الحكومية لتحقيق أهداف وطنية محددة.كذلك تؤكد "خطابات العرش" عادة على القيم الرئيسية المحورية والتطلعات الوطنية، التي تنطلق من المبادئ التأسيسية للثورة العربية الكبرى، والالتزام الهاشمي – الأردني بالأمة العربية، والأمة الإسلامية، والمجتمع الدولي.وبعد 14 يوما من إلقاء ملك الأردن "خطاب العرش"، يرفع مجلس النواب والأعيان رديهما كلا على حدة.وكان مجلس النواب الأردني الحالي أقرّ 56 قانونا، وناقش 150 سؤالا، كما وجه للحكومة 244 مذكرة نيابية، وذلك منذ انتخابه قبل عامين.وسيناقش مجلس النواب في دورته العادية المقبلة، المستمرة 6 أشهر، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، تمهيدا لإقراره قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية، عملا بأحكام المادة 112 من الدستور.كما سيناقش المجلس إضافة إلى ما يرد من تشريعات من الحكومة، بالإضافة إلى 50 مشروع قانون بحوزة المجلس ولجانه الدائمة، إلى جانب تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.

https://sputnikarabic.ae/20211115/ملك-الأردن-لا-نسمح-لأحد-أن-يتدخل-في-قرارنا-الوطني-أو-يساومنا-عليه-1050708882.html

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