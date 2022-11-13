https://sputnikarabic.ae/20221113/ملياردير-هندي-يبدي-اهتمامه-بشراء-نادي-ليفربول-الإنجليزي-1070122987.html
ملياردير هندي يبدي اهتمامه بشراء نادي ليفربول الإنجليزي
ملياردير هندي يبدي اهتمامه بشراء نادي ليفربول الإنجليزي
أبدى الملياردير الهندي موكيش أمباني اهتمامه بشراء نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعدما عرضت الشركة الأمريكية المالكة له رغبتها في بيعه قبل أسبوع. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T15:45+0000
2022-11-13T15:45+0000
2022-11-13T15:45+0000
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وقالت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية إن رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس اندستريز" الهندية يواجه منافسة من أطراف أخرى من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.وأضافت الصحيفة أن المالكين الحاليين للنادي الإنجليزي "فينواي سبورتس جروب هولدنجز" غمرتهم العروض المبدئية، بعد الإعلان عن نيتهم بيع النادي.وقالت إن الشركة الأمريكية مستعدة للبيع مقابل 4 مليارات جنيه إسترليني (4.73 مليار دولار). يمتلك أمباني فريق الكريكيت "مومباي إنديانز"، وساعد أيضا في إنشاء الدوري الممتاز لكرة القدم في الهند.تعمل "فينواي" مع مصرفي "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" لقياس اهتمام المشتري بالنادي الذي استحوذت عليه مقابل نحو 300 مليون جنيه إسترليني في عام 2010. تشير تقديرات إلى أن بيع ليفربول يمكن أن يجني أكثر من 5 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221107/عرض-نادي-ليفربول-الإنجليزي-للبيع-1069920108.html
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, اقتصاد, بريطانيا, أخبار الهند اليوم
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, اقتصاد, بريطانيا, أخبار الهند اليوم
ملياردير هندي يبدي اهتمامه بشراء نادي ليفربول الإنجليزي
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أبدى الملياردير الهندي موكيش أمباني اهتمامه بشراء نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعدما عرضت الشركة الأمريكية المالكة له رغبتها في بيعه قبل أسبوع.
وقالت صحيفة
"ذا ميرور" البريطانية إن رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس اندستريز" الهندية يواجه منافسة من أطراف أخرى من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن المالكين الحاليين للنادي الإنجليزي "فينواي سبورتس جروب هولدنجز" غمرتهم العروض المبدئية، بعد الإعلان عن نيتهم بيع النادي.
وقالت إن الشركة الأمريكية مستعدة للبيع
مقابل 4 مليارات جنيه إسترليني (4.73 مليار دولار). يمتلك أمباني فريق الكريكيت "مومباي إنديانز"، وساعد أيضا في إنشاء الدوري الممتاز لكرة القدم في الهند.
تعمل "فينواي" مع مصرفي "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" لقياس اهتمام المشتري بالنادي الذي استحوذت عليه مقابل نحو 300 مليون جنيه إسترليني في عام 2010. تشير تقديرات إلى أن بيع ليفربول يمكن أن يجني أكثر من 5 مليارات دولار.