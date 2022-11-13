عربي
أردغان: المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار بمنطقة تقسيم نتيجة عمل إرهابي
https://sputnikarabic.ae/20221113/ملياردير-هندي-يبدي-اهتمامه-بشراء-نادي-ليفربول-الإنجليزي-1070122987.html
ملياردير هندي يبدي اهتمامه بشراء نادي ليفربول الإنجليزي
ملياردير هندي يبدي اهتمامه بشراء نادي ليفربول الإنجليزي
أبدى الملياردير الهندي موكيش أمباني اهتمامه بشراء نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعدما عرضت الشركة الأمريكية المالكة له رغبتها في بيعه قبل أسبوع. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T15:45+0000
2022-11-13T15:45+0000
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
اقتصاد
بريطانيا
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050392750_0:0:2141:1205_1920x0_80_0_0_273c836233984bd2d19677c894c429f8.jpg
وقالت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية إن رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس اندستريز" الهندية يواجه منافسة من أطراف أخرى من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.وأضافت الصحيفة أن المالكين الحاليين للنادي الإنجليزي "فينواي سبورتس جروب هولدنجز" غمرتهم العروض المبدئية، بعد الإعلان عن نيتهم بيع النادي.وقالت إن الشركة الأمريكية مستعدة للبيع مقابل 4 مليارات جنيه إسترليني (4.73 مليار دولار). يمتلك أمباني فريق الكريكيت "مومباي إنديانز"، وساعد أيضا في إنشاء الدوري الممتاز لكرة القدم في الهند.تعمل "فينواي" مع مصرفي "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" لقياس اهتمام المشتري بالنادي الذي استحوذت عليه مقابل نحو 300 مليون جنيه إسترليني في عام 2010. تشير تقديرات إلى أن بيع ليفربول يمكن أن يجني أكثر من 5 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221107/عرض-نادي-ليفربول-الإنجليزي-للبيع-1069920108.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050392750_12:0:1915:1427_1920x0_80_0_0_3f564cc80550c9d2fd68019035056b03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, اقتصاد, بريطانيا, أخبار الهند اليوم
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, اقتصاد, بريطانيا, أخبار الهند اليوم

ملياردير هندي يبدي اهتمامه بشراء نادي ليفربول الإنجليزي

15:45 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / SAM PANTHAKYالملياردير الهندي موكيش أمباني
الملياردير الهندي موكيش أمباني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / SAM PANTHAKY
تابعنا عبرTelegram
أبدى الملياردير الهندي موكيش أمباني اهتمامه بشراء نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعدما عرضت الشركة الأمريكية المالكة له رغبتها في بيعه قبل أسبوع.
وقالت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية إن رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس اندستريز" الهندية يواجه منافسة من أطراف أخرى من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
عرض نادي ليفربول الإنجليزي للبيع
7 نوفمبر, 16:30 GMT
وأضافت الصحيفة أن المالكين الحاليين للنادي الإنجليزي "فينواي سبورتس جروب هولدنجز" غمرتهم العروض المبدئية، بعد الإعلان عن نيتهم بيع النادي.
وقالت إن الشركة الأمريكية مستعدة للبيع مقابل 4 مليارات جنيه إسترليني (4.73 مليار دولار). يمتلك أمباني فريق الكريكيت "مومباي إنديانز"، وساعد أيضا في إنشاء الدوري الممتاز لكرة القدم في الهند.
تعمل "فينواي" مع مصرفي "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" لقياس اهتمام المشتري بالنادي الذي استحوذت عليه مقابل نحو 300 مليون جنيه إسترليني في عام 2010. تشير تقديرات إلى أن بيع ليفربول يمكن أن يجني أكثر من 5 مليارات دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала