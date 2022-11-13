ميسي يصل إلى أبو ظبي غدا الاثنين على متن طائرة خاصة
© AFP 2022 / Franck Fifeمهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي مستلق على الأرض قبل ركلة حرة خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا UEFA لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ملعب بارك دي برينس في باريس، 28 سبتمبر عام 2021
مهاجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي مستلق على الأرض قبل ركلة حرة خلال مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا UEFA لكرة القدم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ملعب بارك دي برينس في باريس، 28 سبتمبر عام 2021
© AFP 2022 / Franck Fife
كشفت تقارير إماراتية عن وصول نجم كرة القدم الأرجنتيني واللاعب في فريق "باريس سان جيرمان"، ليونيل ميسي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، غدا الاثنين، على متن طائرة خاصة.
ويصل ميسي إلى أبو ظبي من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده المقام حاليا هناك، وذلك استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وبوصول ميسي إلى أبو ظبي يكون قد اكتمل وصول منتخب الأرجنتين لكرة القدم إلى العاصمة الإماراتية، بعد أن وصل على دفعات.
3 نوفمبر, 08:42 GMT
وخاض المنتخب الأرجنتيني حصة تدريبية باستاد آل نهيان بفي نادي الوحدة، أمس السبت، وسيؤدي غدا تدريبا مفتوحا أمام الجماهير ووسائل الإعلام.
وسيلتقي منتخب الإمارات الأول مع نظيره الأرجنتيني وديا، يوم الأربعاء المقبل، باستاد محمد بن زايد.
وتنعقد بطولة كأس العالم 2022 بقطر، في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.