https://sputnikarabic.ae/20221113/نائب-رئيس-الاتحاد-السوداني-لكرة-القدم-يؤكد-إقامة-نهائي-الكأس-في-موعده-1070126166.html
نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يؤكد إقامة نهائي الكأس في موعده
نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يؤكد إقامة نهائي الكأس في موعده
أكد نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، طارق عطا، أن مباراة نهائي كأس السودان ستقام في موعدها المقرر يوم غد الاثنين. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T17:24+0000
2022-11-13T17:24+0000
2022-11-13T17:24+0000
رياضة
مجتمع
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وأوضح عطا في حديثه لصحيفة "الانتباهة" أن مباراة نهائي الكأس ستقام على ملعب الهلال، بين فريقي الهلال والأهلي، وفي حال انتهاء اللقاء بالتعادل سيلجأ الطرفان لركلات الترجيح لتحديد البطل.وأضاف عطا أن الاتحاد السوداني أمام تحد حتى يتوافق برنامجه مع الدوريات في القارة، وهو ما أسفر عن تم ترحيل مباريات كأس السودان في الموسم الماضي إلى الموسم الجديد، وقررت لجنة المسابقات إكمال الدوري الممتاز، قبل موعد إعلان الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية.ولفت نائب رئيس الاتحاد إلى أن لجنة المسابقات ترى أن توقيت إقامة نهائي الكأس مناسب جدا، لاستغلال توقف الممتاز لتحضيرات المنتخب الوطني، كما أن البطولة تبقى منها مباراة واحدة وهي النهائي، وكان لابد من إقامتها.ويسعى الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى توافق مواعيد منافساته مع برنامج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لإتاحة فرصة الاستعداد الجيد لأنديته قبل المشاركة في البطولات القارية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم يؤكد إقامة نهائي الكأس في موعده
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أكد نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، طارق عطا، أن مباراة نهائي كأس السودان ستقام في موعدها المقرر يوم غد الاثنين.
وأوضح عطا في حديثه لصحيفة
"الانتباهة" أن مباراة نهائي الكأس ستقام على ملعب الهلال، بين فريقي الهلال والأهلي، وفي حال انتهاء اللقاء بالتعادل سيلجأ الطرفان لركلات الترجيح لتحديد البطل.
وأضاف عطا أن الاتحاد السوداني أمام تحد حتى يتوافق برنامجه مع الدوريات في القارة، وهو ما أسفر عن تم ترحيل مباريات كأس السودان في الموسم الماضي إلى الموسم الجديد، وقررت لجنة المسابقات إكمال الدوري الممتاز، قبل موعد إعلان الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية.
ولفت نائب رئيس الاتحاد إلى أن لجنة المسابقات ترى أن توقيت إقامة نهائي الكأس مناسب جدا، لاستغلال توقف الممتاز لتحضيرات المنتخب الوطني، كما أن البطولة تبقى منها مباراة واحدة وهي النهائي، وكان لابد من إقامتها.
ويسعى الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى توافق مواعيد منافساته مع برنامج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لإتاحة فرصة الاستعداد الجيد لأنديته قبل المشاركة في البطولات القارية.