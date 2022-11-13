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https://sputnikarabic.ae/20221113/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-البرلمانية-البحرينية-تبلغ-73-بالمئة-1070107521.html
نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية تبلغ 73 بالمئة
نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية تبلغ 73 بالمئة
أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية بلغت 73 بالمئة، وهي أعلى نسبة خلال 10 أعوام... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T01:25+0000
2022-11-13T01:25+0000
البحرين
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سبوتنيك. وقال المعاودة في مؤتمر صحفي، "نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كانت عالية جداً وبلغت 73 بالمئة، وعلى وجه الخصوص برز نشاط النساء الناخبات".وبحسب بيانات سلطات المملكة، فإن هناك أكثر من 500 مرشح لـ40 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان البحريني، و30 مقعدا في البلديات، ومن بينهم 94 امرأة.
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نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية تبلغ 73 بالمئة

01:25 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / -كتبة اقتراع بحرينيون يعدون صناديق الاقتراع في مركز اقتراع في جزيرة المحرق شمال العاصمة المنامة خلال الانتخابات البرلمانية، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
كتبة اقتراع بحرينيون يعدون صناديق الاقتراع في مركز اقتراع في جزيرة المحرق شمال العاصمة المنامة خلال الانتخابات البرلمانية، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية بلغت 73 بالمئة، وهي أعلى نسبة خلال 10 أعوام الماضية.
سبوتنيك. وقال المعاودة في مؤتمر صحفي، "نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كانت عالية جداً وبلغت 73 بالمئة، وعلى وجه الخصوص برز نشاط النساء الناخبات".
وبحسب بيانات سلطات المملكة، فإن هناك أكثر من 500 مرشح لـ40 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان البحريني، و30 مقعدا في البلديات، ومن بينهم 94 امرأة.
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