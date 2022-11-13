https://sputnikarabic.ae/20221113/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-البرلمانية-البحرينية-تبلغ-73-بالمئة-1070107521.html
نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية تبلغ 73 بالمئة
نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية تبلغ 73 بالمئة
أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية بلغت 73 بالمئة، وهي أعلى نسبة خلال 10 أعوام... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T01:25+0000
2022-11-13T01:25+0000
2022-11-13T01:25+0000
البحرين
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سبوتنيك. وقال المعاودة في مؤتمر صحفي، "نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كانت عالية جداً وبلغت 73 بالمئة، وعلى وجه الخصوص برز نشاط النساء الناخبات".وبحسب بيانات سلطات المملكة، فإن هناك أكثر من 500 مرشح لـ40 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان البحريني، و30 مقعدا في البلديات، ومن بينهم 94 امرأة.
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البحرين
نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية تبلغ 73 بالمئة
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أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية بلغت 73 بالمئة، وهي أعلى نسبة خلال 10 أعوام الماضية.
سبوتنيك. وقال المعاودة في مؤتمر صحفي، "نسبة المشاركة في هذه الانتخابات
كانت عالية جداً وبلغت 73 بالمئة، وعلى وجه الخصوص برز نشاط النساء الناخبات".
وبحسب بيانات سلطات المملكة، فإن هناك أكثر من 500 مرشح لـ40 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان البحريني، و30 مقعدا في البلديات، ومن بينهم 94 امرأة.