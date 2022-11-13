https://sputnikarabic.ae/20221113/هزة-أرضية-تضرب-شرق-إيران-1070107656.html
هزة أرضية تضرب شرق إيران
هزة أرضية تضرب شرق إيران
ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، المنطقة الشرقية من إيران. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T02:05+0000
2022-11-13T02:05+0000
2022-11-13T02:05+0000
أخبار إيران
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وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقعت الهزة الأرضية عن خط عرض (30.18 شمالا) وخط طول(57.58 شرقا)، وعلى عمق 15 كيلو متر.وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بعد 491 كم من مدينة شيراز و50 كم شرق كرمان.ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
هزة أرضية تضرب شرق إيران
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ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، المنطقة الشرقية من إيران.
وبحسب مركز
رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقعت الهزة الأرضية عن خط عرض (30.18 شمالا) وخط طول(57.58 شرقا)، وعلى عمق 15 كيلو متر.
وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بعد 491 كم من مدينة شيراز
و50 كم شرق كرمان.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.