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هزة أرضية تضرب شرق إيران
هزة أرضية تضرب شرق إيران
ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، المنطقة الشرقية من إيران. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار إيران
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وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقعت الهزة الأرضية عن خط عرض (30.18 شمالا) وخط طول(57.58 شرقا)، وعلى عمق 15 كيلو متر.وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بعد 491 كم من مدينة شيراز و50 كم شرق كرمان.ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.
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أخبار إيران

هزة أرضية تضرب شرق إيران

02:05 GMT 13.11.2022
© AFP 2022 / Iranian Red Crescentتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© AFP 2022 / Iranian Red Crescent
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ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، المنطقة الشرقية من إيران.
وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقعت الهزة الأرضية عن خط عرض (30.18 شمالا) وخط طول(57.58 شرقا)، وعلى عمق 15 كيلو متر.
وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بعد 491 كم من مدينة شيراز و50 كم شرق كرمان.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.
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