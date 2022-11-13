https://sputnikarabic.ae/20221113/واشنطن-وطوكيو-وسيؤول-تهدد-كوريا-الشمالية-برد-قوي-وحازم-إذا-أجرت-تجربة-نووية-1070121095.html
واشنطن وطوكيو وسيؤول تهدد كوريا الشمالية "برد قوي وحازم" إذا أجرت تجربة نووية
واشنطن وطوكيو وسيؤول تهدد كوريا الشمالية "برد قوي وحازم" إذا أجرت تجربة نووية
تعهدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية اليوم الأحد "برد قوي وحازم" إذا أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية سابعة. 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T15:02+0000
2022-11-13T15:02+0000
2022-11-13T15:07+0000
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أدت سلسلة التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، والتي حطمت الرقم القياسي، إلى زيادة المخاوف من أن الدولة ستجري قريبا تجربتها النووية السابعة.تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في بنوم بنه، اليوم الأحد، عشية اجتماع صعب مرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي من المتوقع أن يضغط عليه لكبح جماح كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية.وأصدر بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بيانا مشتركا يدين التجارب الصاروخية الأخيرة، والتي تضمنت صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وقال البيان، إنهم يؤكدون مجددا أن تجربة كوريا الشمالية النووية المحتملة ستقابل "برد قوي وحازم من المجتمع الدولي". التقى الثلاثي على هامش قمة شرق آسيا في العاصمة الكمبودية.وأضاف البيان: "الرئيس بايدن أكد أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية) صارم ومدعوم بمجموعة كاملة من القدرات، بما في ذلك النووية".من المقرر أن يلتقي بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يوم الاثنين.قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في وقت سابق، إن بلاده قلقة من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا تجربة صاروخ باليستي بعيد المدى، بالإضافة إلى تجربة نووية.
https://sputnikarabic.ae/20221108/الولايات-المتحدة-تهدد-كوريا-الشمالية-بإرسال-حاملة-طائرات-ردا-على-تجارب-نووية-1069929269.html
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن وطوكيو وسيؤول تهدد كوريا الشمالية "برد قوي وحازم" إذا أجرت تجربة نووية
15:02 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 15:07 GMT 13.11.2022) تابعنا عبر
تعهدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية اليوم الأحد "برد قوي وحازم" إذا أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية سابعة.
أدت سلسلة التجارب الصاروخية الأخيرة
التي أجرتها كوريا الشمالية، والتي حطمت الرقم القياسي، إلى زيادة المخاوف من أن الدولة ستجري قريبا تجربتها النووية السابعة.
تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في بنوم بنه، اليوم الأحد، عشية اجتماع صعب مرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي من المتوقع أن يضغط عليه لكبح جماح كيم جونغ أون
، زعيم كوريا الشمالية.
وأصدر بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بيانا مشتركا يدين التجارب الصاروخية الأخيرة، والتي تضمنت صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
وقال البيان، إنهم يؤكدون مجددا أن تجربة كوريا الشمالية النووية المحتملة ستقابل "برد قوي وحازم من المجتمع الدولي". التقى الثلاثي على هامش قمة شرق آسيا في العاصمة الكمبودية.
وأضاف البيان: "الرئيس بايدن أكد أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية) صارم ومدعوم بمجموعة كاملة من القدرات، بما في ذلك النووية".
من المقرر أن يلتقي بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يوم الاثنين.
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، في وقت سابق، إن بلاده قلقة من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا تجربة صاروخ باليستي بعيد المدى، بالإضافة إلى تجربة نووية
.